Cât „a mers“ masa la nunta Olguţei Vasilescu? Darul de nuntă: peste 300.000 de euro plus cadouri de 30.000 de euro

Conform declaraţiei de avere, Manda şi Olguţa Vasilescu au primit 246.400 de euro, 334.000 lei şi 5.200 de dolari. Adică, dacă transformăm toţi banii în euro, suma primita ca dar de nuntă ar fi la aproximativ 320.000 de euro.

Pe lângă aceşti bani, Claudiu Manda a declarat şi bunuri pentru casă în valoare de aproximativ 30.000 de euro.

La câteva zile după nuntă, Olguţa Vasilescu a dat detalii despre darul de nuntă. „În mod sigur achităm împrumutul luat de soţ pentru a cumpăra casa (n.r. împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declaraţia de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF şi le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiţi la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează“, a afirmat fostul ministru al Muncii.