Carmen Dan, audiată în Comisia care investighează presupusa fraudare a alegerilor. Ministrul de Interne aruncă vina pe STS. Meleşcanu, absent

„Nu MAI stabileşte numărul secţiilor de votare din ţară. Acesta este atributul autorităţilor locale cu avizul AEP. MAI nu stabileşte numărul de buletine de vot, numărul de ştampile sau numărul de cabine de vot. Acest atribut aparţine AEP. MAI nu are atribuţii în interiorul secţiilor de votare. Aici responsabilitate îi revine preşedintelui secţiei de votare, care răspunde de derularea tuturor activităţilor în secţia de votare. MAI nu are atribuţii în ceea ce priveşte sistemului de monitorizare a prezenţei la vot. Nu are atribuţii în ceea ce priveşte utilizarea tabletelor, nu are atribuţii în ceea ce priveşte instruirea acestor tablete. Acest sistem aparţine în integralitate STS. Ce atribuţii principale are MAI? MAI asigura paza secţiilor de votare şi a făcut acest lucru pentru toate cele peste 18 mii de secţii de votare. De asemenea, asigurăm securitatea transportului şi depozitării materialelor electorale şi asigurăm ordinea publică în afara secţiilor de votare, asigurăm prin prefecţi respectarea termenelor asumate prin activităţile din calendarul electoral, cercetăm sesizările privind posibilele fapte de încălcare ale legislaţiei electorale. Pe lângă aceste atribuţii prevăzute de lege, MAI a avut şi un rol proactiv cu BEC şi cu STS”, a spus Carmen Dan.

Şi ministrul de Externe Teodor Meleşcanu ar fi trebuit să se prezinte azi la audierile din Parlament, însă acesta a anunţat că este plecat din ţară.

Preşedintele comisiei, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, anunţa luni că, potrivit propunerilor formulate, vor fi solicitate pentru audieri următoarele instituţii cu atribuţii în domeniu:

Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Externe

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Direcţia pentru Evidenţia Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Institutul Naţional de Statistică

Alte autorităţi, instituţii publice centrale sau locale care pot furniza informaţii necesare formării unor opinii obiective cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor.





Luni, au fost audiaţi politologul Ionuţ Apahideanu şi matematicianul Dan Şelaru. Cei doi au prezentat un document cu principalele tipuri de nereguli pe care le consideră contestabile la alegerile europarlamentare din 26 mai. În opinia lor, printre factorii perturbatori ai scrutinului ar fi introducerea în premieră a tabletelor STS. Ei au prezentat şi nişte grafice din care reiese o prezenţă foarte mare la vot pe liste suplimentare în localităţi mici din ţară care nu prezintă interes turistic.

