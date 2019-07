Care sunt cele 10 măsuri pe care le-a luat Dăncilă după tragedia de la Caracal. Vom avea din nou sectorist. Premierul a făcut bilanţul vorbelor

„Măsurile pe care le-am luat:

1. A fost demisă conducerea instituţiilor implicate în proces. Şeful STS şi ministrul de Interne au demisionat.

2. Am cerut ca ministrul de Interne să meargă la faţa locului şi să coordoneze ancheta.

3. Am cerut MAI un raport minut cu minut.

4. Am cerut o şedinţă CSAT cât mai repede posibil.

5. Am decis încă de sâmbătă înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional condus de Raed Arafat.

6. Am solicitat convocarea Parlamentului în sesiunea extraordinară.

7. Am trimis corpul de control al premierului la 112. Toţi funcţionarii care au ca atribuţii siguranţa cetăţeanului trebuie să înţeleagă că în astfel de cazuri porţi o parte din vina morţii lor.

8.L-am propus pe domnul Mihai Fifor pentru preluarea interimatului la Ministerul de Interne. L-am mandatat să pornească o serie de controale în toate inspectoratele de poliţie judeţene din ţară. Am cerut declanşarea unei operaţiuni de reinstaurare a ordinii publice, creşterea efectivelor, reintroducerea postului de sectorist, mai mulţi agenţi de poliţie în spaţiile publice, în permanenţă.

9. Am solicitat un raport al tuturor cazurilor existente de răpire din ţară. Voi dispune alocarea tuturor eforturilor necesare.

10. Am cerut crearea Registrului persoanelor cu agresiuni sexuale la activ. Ne vom concentra pe monitorizrea continuă a acestor cazuri”, a afirmat premierul Viorica Dăncilă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: