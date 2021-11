Bogdan Huţucă: Am trecut o lege care prevede ca o parte din taxele de acordare a licenţelor pentru jocurilor de noroc să meargă direct către COSR

„Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege iniţiat de parlamentari liberali, ce prevede acordarea unui sprijin financiar permanent pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi pentru Comitetul Naţional Paralimpic. Astfel, 1% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, se constituie ca venit al COSR şi al CNP. La jocurile de noroc sunt incluse şi pariurile sportive, o activitate care a luat amploare în România în ultimii ani”, arată liderul liberal Bogdan Huţucă.

Legea a fost votată astăzi în Camera Deputaţilor după ce fusese adoptată şi în Senat, la 20 septembrie 2021.

„Proiectul nostru a venit în contextul în care în 2020, veniturile către cele două comitete olimpice au scăzut, ca urmare a închiderii unor activităţi care generau o parte din finanţare. Prin urmare, am considerat necesar ca COSR şi CNP să beneficieze de surse de finanţare certe care să acopere nevoile financiare. Conform legii, COSR este o asociaţie de interes naţional, care deţine competenţa exclusivă pentru reprezentarea ţării la Jocurile Olimpice şi la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internaţional Olimpic. COSR susţine financiar, pe bază de contracte de finanţare, activitatea centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi centrelor naţionale olimpice de pregătire pentru tineret şi acordă sprijin organizatoric, tehnic şi financiar federaţiilor sportive naţionale. În plus, COSR susţine programele de pregătire, calificare şi participare a sportivilor români la Jocurile Olimpice şi la Jocurile Paralimpice, precum şi participarea la campionatele mondiale şi europene sau alte manifestări sportive”, explică Huţucă.

Liderul liberal arată că a fost unul dintre iniţiatorii acestui proiect de lege deoarece COSR contribuie la dezvoltarea sportului românesc şi a mişcării olimpice. „COSR are rolul de a promova principiile olimpismului la nivel naţional şi de a sprijini performanţa sportivă şi sportivii de performanţă, de aceea avem obligaţia de a ne asigura că există finanţare suficientă pentru sportivii români să beneficieze de cea mai bună pregătire posibilă şi dee cele mai moderne echipamente”, încheie Huţucă.