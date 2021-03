Bode, întrebat despre Irina Alexe, tânăra pensionară numită secretar de stat: „Evaluarea unui secretar de stat trebuie făcută în baza activităţii, nu a chestiunilor din trecut”

Lucian Bode a fost întrebat, miercuri seară, la Realitatea PLUS, despre numirea Irinei Alexe în funcţia de secretar de stat la MAI şi a afirmat: „Doamna Irina Alexe a fost numită secretar de stat în MAI. Numirea şi eliberarea seretarilor de stat este atributul primului-ministru (...) Suntem într-un guvern de coaliţie şi în acesta ministerele au fost negociate între parteneri, iar poziţiile de secretari de stat de asemenea. USR PLUS, mai exact PLUS, a venit cu această propunere”.





Bode a prcizat că îşi doreşte secretari de stat competenţi şi, dacă pensia secială este singura problemă a Irinei Alexe, îi va cere să renunţe la pensie sau salariu.





„Dacă cea mai mare problemă pe care o are doamnei Irina Alexe este pensia pe care o încasează eu spun astăzi public, fără să mă consult cu domnia sa, că îi voi solicita să rnunţe la una dintre cele două – la pensie sau la salariu. Sunt convins că, atunci când va avea posibilitatea legală, va face acest lucru şi va renunţa la pensie şi va rămâne la indemnizaţie. Suntem în coaliţie şi ne asumăm toate numirile, indiferent din partea cărui partener vin”, a mai declarat Bode.





Acesta a adăugat că „evaluarea unui secretar de stat trebuie făcută în baza activităţii, nu a eventualelor chestiuni din trecutul său”.





Premierul Florin Cîţu a acceptat la sfârşitul lunii februarie propunerea USR-PLUS de a o numi pe Irina Alexe secretar de stat la Ministerul de Interne. Aceasta a mai ocupat această funcţie şi în 2016, în guvernarea Cioloş, dar şi în perioada în care PDL era la putere. Alexe a devenit cunoscută mai ales după ce presa a dezvăluit faptul că s-a pensionat la doar 42 de ani.