Barna, despre numirea Vioricăi Dăncilă la BNR: Un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, cred că are şi sper că are zilele numărate

Vicepremierul este de părere că declaraţiile purtătorului de cuvânt al BNR cu privire la numirea fostului premier în calitate de consultant au fost „cele mai grele din cariera doomniei sale”.

"Cred că declaraţiile de astăzi ale domnului Vasilescu, care este un excelent comunicator, purtătorul de cuvânt al BNR, un om pe care-l apreciez, cred că declaraţiile de astăzi au fost printre cele mai grele din cariera domniei sale. Numirea doamnei Dăncilă în această poziţie, pe de o parte, cred că semnalizează finalul unei epoci, unui fel de a face politică în România şi sper să fie printre ultimele numiri de acest gen şi pe de altă parte arată ce disperată nevoie are România de reformă şi de schimbarea unui fel de a face politică. Un fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, cred că are şi sper că are zilele numărate în România şi nu e idealist ceea ce vă spun acum. De asta a apărut USR-PLUS, de asta au început să se schimbe lucrurile în această ţară şi de asta noile generaţii de politicieni încep să nu mai accepte genul acesta de numire de tipul doamna Dăncilă consilier de strategie la BNR”, a declarat vicepremierul Dan Barna la B1 Tv.

Dan Barna a mai spus că nu a crezut prima dată că informaţiile sunt adevărate.

„Când am văzut prima dată ştirea am crezut că este un titlu de pe Times New Roman, acel site de umor” a mai adăugat vicepremierul.

În final vicepremierul a fost de acord cu moderatul asupra faptului că „viaţa bate filmul”.