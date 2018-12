UPDATE Scandal la moţiunea de cenzură. Parlamentul e împânzit de jandarmi. „Vă e frică printre oameni?“. USR a venit cu pancarte şi strigă: „Infractorilor, ruşine!“

UPDATE Claudiu Năsui, deputat USR: Această guvernare a dat ieri foc economiei. Guvernul marionetă trebuie să plece azi. Este periculos ca ţara să rămână pe mâna acestui grup organizat care distruge statul de drept. Cei dintre voi care vot vota pentru acest grup organizat vor fi împotriva României.

UPDATE Şedinţa s-a reluat. Urmează dezbaterea moţiunii de cenzură.

UPDTE „Ora de dirigenţie“, a scris deputatul PMP Robert Turcescu pe Facebook, la o poză în care Traian Băsescu este înconjuurat de parlamentari PMP, PNL şi USR.

UPDATE Parlamentarii USR au ridicat pancarte pe care scrie “Demisia!” şi “Nu daţi OUG!”. Deputaţii USR strigă spre membrii Guvernului: „Infractorilor, ruşine!“.

UPDATE Încă o pauză de 10 minute. Aleşii PSD au ieşit din sală.

UPDATE S-a reluat şedinţa. PNL încearcă din nou vă pună pe ordinea de zi cele două declaraţii - pe Justiţie şi economie. „Faceţi un abuz!“, a spus Raluca Turcan în plen, după ce Florin Iordache a refuzat din nou să le supună votului. Deputatul PSD Daniel Suciu: „Ne-aţi băgat sub nas două declaraţii. Vă e frică de propria moţiune. Solicit pauză de consultări 10 minute şi rog toţi colegii din PSD să iasă din sală“.

UPDATE Pauză de consultări: 5 minute. Viorica Dăncilă îşi face poze cu câteva deputate din PSD.

FOTO Adevărul

UPDATE PNL a solicitat ca plenul reunit să adopte două declaraţii: una pentru transpunerea recomandărilor Comisiei de la Veneţia în Justiţie, alta privind situaţia economică dezastruoasă din România. Florin Iordache, cel care conduce şedinţa Camerei Deputaţilor în absenţa lui Liviu Dragnea, a refuzat să supună la vot. ”În niciun caz nu voi supune la vot”, a spus Iordache.

UPDTE Florin Roman, deputat PNL: „Parlamentul a devenit o cazemată militarizată a Jandarmeriei. De ce azi, când am venit toţi la muncă, Parlamentul e plin de jandarmi? În afara Parlamentului e plin de jandarmi. Vă e frică să ieşiţi printre oameni? Cine a solicitat prezenţa trupelor de jandarmi în afara Parlamentului? Jandarmii stau în Parlament să apere penalii din majortatea parlamentară“.

Florin Iordache i-a tăiat microfonul. Roman a pus pe masa miniştrilor fotografii cu o tânără care a fost victimă unor agresiuni, însă membrii Guvernului le-au dat la o parte fără să se uite şi le-au ignorat.

UPDATE Daniel Suciu, lierul deputaţilor PSD: Azi am venit să dezbatem o moţiune de cenzură a Opoziţiei care va fi un eşec. Nu veţi aduna nici măcar voturile semnatarilor. Haideţi să închidem marota că PSD-ALDE nu mai are majoritate.

UPDATE A început şedinţa de plen.

UPDATE Liderul PNL Ludovic Orban, la Digi 24, înainte de moţiune: Oamenii trebuie să ştie că moţiunile de cenzură iniţiate de Opoziţie au rareori şanse de a fi adoptate. Pe de altă parte, e obligaţia PNL să apeleze la unicul demers constituţional pentru a pune punct guvernării nocive exercitate de clanul Dragnea prin interpuşi precum Dăncilă. Peste 80% din populaţia României nu mai are încredere în Guvernul Dăncilă. Cine nu votează azi moţiunea e mai ticălos decât Dragnea. Cine nu votează moţiune de cenzură nu vrea ca acest guvern să cadă.

UPDATE Atmosfea e relaxată înainte de moţiune. E ziua de naştere a senatorului PSD Claudiu Manda. Colegii săi de partid îl trag de urechi în plen.

UPDATE Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea i-a trimis pe parlamentarii PSD în vacanţă. Au venit în plen doar 20 de senatori şi deputaţşi social-demcoraţi, pentru a asigura cvorumul de şedinţă. Sala e pe jumătate goală.

FOTO Adevărul

***

Opoziţia a depus vineri moţiunea de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!", demersul fiind semnat de 163 de parlamentari. PNL, USR şi PMP afirmă, în document, că programul de guvernare ar trebui să se numească ”Programul de Guvernare după anul 2021 ...”, toate angajmentele fiind amânate după această dată.

În plus, potrivit opoziţiei, pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, România e aruncată în instabilitate pentru Liviu Dragnea, moartea pândeşte în spitalele româneşti, educaţia e subfinanaţată, iar în privinţa infrastructurii se înregistrează cel mai mare deficit. Guvernului i se reproşează numărul mare de ministere, de secretari şi de subsecretari de stat plătiţi regeşte.

Carmen Dan este prezentată ca ministrul care a dirijat bastoanele şi lacrimogenele împotriva cetăţenilor paşnici, ministrul Agriculturii drept "groparul zootehniei româneşti”, Tudorel Toader este icoana la care se închină toţi condamnaţii din penitenciare şi recidiviştii eliberaţi, iar ministrul. Finanţelor este cel care "încă mai confundă ministerul cu discotecile".

În opinia semnatarilor, este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României.

Opoziţia, departe de majoritate

Conform Constituţiei, moţiunea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, ceea ce înseamnă 233 de voturi.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a acuzat Opoziţia că nu vrea să preia guvernarea. „Sunt necesare 233 de voturi pentru a da jos Guvernul, iar cei care au semnat sunt 166. Să presupunem că mai sunt câţiva care nu au semnat, dar vor vota, însă oricum e o distanţă foarte mare până la 233. Am avut săptămâna trecută o discuţie cu liderii Opoziţiei şi au recunoscut şi ei că nu au nicio şansă de a dărâma Guvernul. Dacă noi am vota, ar fi 30 de voturi ale UDMR, însă tot nu am ajunge la majoritate. Mai există şi o altă perspectivă: cei care vor să dea jos Guvernul îşi doresc să guverneze? Dacă vor să guverneze, trebuie să arate ce vor să facă a doua zi: cine este premierul, cine sunt miniştrii, care este programul de guvernare. În 2012, când USL a depus moţiune de cenzură, ştia toată lumea că Victor Ponta va fi premier. Sunt nişte elemente importante care azi lipssc“, a spsu Hunor la Adevarul Live.