Avertisment pentru alianţa PNL-USR-PLUS. Firea s-a întâlnit cu DC Popescu, viceprimar PNL care vrea să candideze independent la Primăria Sectorului 2

„În timp ce liderii unor partide au pierdut săptămâni intregi în negocieri privind sinecuri, avantaje, locuri pe liste şi posturi în administraţie, eu am continuat să-mi dedic timpul lucrurilor care contează cu adevărat pentru oameni, care le fac viaţa mai bună sau mai uşoară. M-am întâlnit azi cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, cu care am avut o discuţie aplicată despre o serie de proiecte benefice pentru bucureşteni. Împreună, am identificat modul în care Primăria Capitalei şi Primăria Sectorului 2 pot colabora pentru punerea în practică a unor proiecte privind sistemul de termoficare, l-am asigurat pe dl viceprimar că zonele deficitare din sectorul 2 vor fi prioritizate corespunzător în programul de reabilitare, precum şi de sprijinul Termoenergetica pentru derularea unui proiect-pilot privind construirea unor centrale termoelectrice de cvartal ca soluţie alternativă pentru zonele situate la distanţă mare de CET-uri”, a scris Gabriela Firea joi pe Facebook.

Firea a adăugat că i-a oferit asigurări viceprimarului Sectorului 2 că vor fi făcute eforturi pentru finalizarea Pasajului Doamna Ghica în această toamnă. De asemenea, Primăria Capitalei sprijină şi proiectul sectorului 2 pentru introducerea sensurilor unice pe străzile secundare.

„De asemenea, am dat asigurări că Trustul Metropolitan şi Compania de Consolidări depun eforturi susţinute astfel încât Pasajul Doamna Ghica să fie finalizat în această toamnă. Chiar dacă în acest moment lucrările produc un disconfort locuitorilor din zonă, finalizarea acestei investiţii va contribui direct la fluidizarea traficului în zonă şi, implicit, la reducerea nivelului de zgomot şi de poluare. Tot legat de infrastructura rutieră, Primăria Capitalei sprijină proiectul sectorului 2 de introducere a sensurilor unice pe străzile secundare, ceea ce va asigura atât fluidizarea traficului, cât şi un număr sporit de locuri de parcare. O atenţie deosebită va fi acordată zonei Pipera, unde infrastructura stradală nu a ţinut pasul cu dezvoltările imobiliare şi este necesară o reconfigurare a reţelei de străzi”, a completat Firea.

Ea a mai spus că Dan Cristian Popescu i-a prezentat planurile pe care le are pentru viitor în Sectorul 2.

„Dl. viceprimar Popescu mi-a prezentat ambiţiosul program de modernizare a infrastucturii şcolare din sector. Dat fiind faptul că pandemia SARS COV2 a afectat, prin măsurile de distanţare necesare, capacitatea creşelor şi grădiniţelor, am luat decizia să construim în această toamnă, prin Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Capitalei mai multe grădiniţe şi creşe sociale, dintre care una în sectorul 2, în zona bd. Ferdinand. Nu în ultimul rând, am discutat despre amenajarea în zona Valea Saulei a unui parc în suprafaţă de 173 de hectare, care va transforma un imens teren viran într-un adevărat plămân verde al Capitalei”, a conchis Gabriela Firea.

Viceprimarul Dan Cristian Popescu a anunţat că va candida la Primăria Sectorului 2, chiar dacă nu are sprijinul PNL în acest sens. El a adăugat că, în cazul în care ar fi ales Neculai Onţanu „acest lucru ar face să ducă Sectorul 2 cu 20 de ani în urmă, în anul 2000, atunci când dânsul a devenit primar”