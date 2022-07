Averi de primar. Robert Negoiţă şi Clotilde Armand, cei mai bogaţi edili din Bucureşti. Cine e la polul opus

Declaraţia de avere a edilului de la Sectorul 3, Robert Negoiţă, arată că politicianul a avut un spirit antreprenorial activ. Negoiţă are patru case locuit (trei în Volunari – judeţul Ilfov, iar una în Constanţa), 13 terenuri agricole în Popeşti Leordeni (Ilfov), 11 terenuri intravilane în Bucureşti, Voluntari şi Constanţa, dar şi alte trei „categorii de bunuri imobile”, care au menţiunea în construcţie. Edilul are acţiuni sau părţi sociale la două firme, în valoare de circa 52 milioane lei, în timp ce datoriile sale ajung la aproximativ 276 de milioane de lei şi circa şase milioane de euro. Un aspect important e că din cele 276 de milioane, 260 de milioane sunt doar taxe şi impozite către ANAF. Alte patru milioane sunt către diverse primării. La capitolul venituri, Negoiţă şi-a pus doar leafa la primărie – 182.520 de lei, şi cei circa 65.000 de lei de la Comitetul European al Regiunilor.

Clotilde Armand are două case de locuit, două apartamente (unul moştenit de soţ), şase terenuri intravilane, patru agricole şi două forestiere. Două maşini figurează în declaraţia lui Armand, precum şi obiecte de valoare în cuantum de 18.000 de euro. În conturi are 143.000 de euro, 200.000 de lei, dar şi 102.000 de euro în fonduri de investiţii. De asemenea, are „hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligaţiuni)” în cuantum de 205.000 de euro şi 400.000 de lei. Pe lângă salariul de la primărie, adcă 131.000 de, lei, Armand a mai primit de la Parlamentul European 27.284 de euro.

Mihaiu, sute de mii de euro daţi cu împrumut

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR), are menţionate în declaraţia de avere două apartamente în Bucureşti, un teren intravilan, un autoturism, iar ca economii aproximativ 185.000 de lei şi 3.600 de euro. Mihaiu a acordat împrumuturi de 267.000 de lei către o firmă, iar la bănci are două credite: de 498.000 de lei şi de circa 36.000 de euro. Pe lângă salariul de 162.000 e lei, USR-istul a mai încasat 12.000 de lei din chirie.

Daniel Băluţă (PSD), primarul Sectorului 4, are o casă de locuit şi un apartament, ambele în Bucureşti, dar şi două terenuri intravilane. Băluţă deţine un autoturism, dar şi bijuterii, ceasuri şi tablouri în valoare de 15.000 de lei, iar în conturi are circa 32.000 de lei. Edilul a împrumutat o persoană cu 50.000 de lei, iar el are datorii la bancă de 100.000 de lei. În ceea ce priveşte veniturile, din leafa de edil şi de reprezentant al României în Comitetul European al Regiunilor a încasat 131.000 de lei şi 1.900 de euro.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), are două apartamente în Bucureşti, un teren intravilan (judeţul Ilfov) şi unul agricol (judeţul Dâmboviţa), precum şi economii de aproximativ 61.000 de lei şi 38.000 de euro. Ciucu are şi un credit de 46.000 de euro, scadent în 2040. În 2021 a încasat 165.118 lei ca salariu, dar şi 2880 de euro din închirierea unui imobil.

Nicuşor Dan, slab la capitolul agoniseală

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, nu are nicio locuinţă numele său, dar deţine un teren intravilan în Predeal, un autoturism (an de fabricaţie 1986) şi datorii în cuantum total de 127.000 de euro, la o bancă şi o persoană fizică. Veniturile sale sunt doar de la Primărie, adică o medie lunară de 15.500 de lei.