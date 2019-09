Au început jocurile de culise pentru moţiunea de cenzură: doi deputaţi PSD trădează. Nouă aleşi ai Opoziţiei trec de partea Guvernului

PNL a strâns cele 233 de semnături, care ar duce la căderea Guvernului, în timp ce surse din PSD susţin că unii parlamentari care au semnat moţiunea vor absenta de la vot.

Liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis liberalilor că moţiunea de cenzură va fi depusă luni, 30 septembrie. Călin Popescu Tăriceanu i-a promis peste 20 de voturi de la ALDE, însă Orban nu e atât de optimist, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul“. „Avem promisiunea de 22 de voturi de la ALDE, dar eu estimez 18-19 voturi, mai discutam cu minoritatile plus o serie de parlamentari PSD. Voi propune ca moţiunea să fie depusa pe 30, lunea viitoare. Dacă cei de la ALDE votează moţiunea, trece“, a spus Ludovic Orban în şedinţa conducerii PNL, potrivit surselor citate.

Călin Popescu Tăriceanu susţine că partidul său va vota moţiunea. Problema e ce mai rămâne din ALDE, în condiţiile în care mai mulţi parlamentari negociază cu PSD. Ieri, trei senatori ALDE au trecut oficial în grupul social-democraţilor: Daniel Zamfir, Teodor Meleşcanu şi Ionuţ Sibinescu. „Biroul Politic Executiv a hotârât cu majoritate de voturi, o singură abţinere, votarea moţiunii de cenzură. Colegii au şi semnat tabelele referitoare la moţiune, vor fi 20 de parlamentari ALDE care au semnat sau vor semna pentru că unii sunt încă pe drum de la aeroport. Vor fi 20 de semnături“, a declarat preşedintele ALDE.

Ca să evite posibile trădări, liberalii şi-au luat măsuri. „Am discutat cu mai mulţi parteneri, cei mai mulţi sunt de acord să fie un vot la vedere, astfel încât să nu fie niciun dubiu“, a spus Ludovic Orban.

Şi ProRomânia s-a alăturat partidelor de Opoziţie cu scopul de a da jos Guvernul Dăncilă. „Am semnat deja, am depus de săptămâna trecută semnăturile şi am spus foarte clar că o votăm. Nu ştiu cine avea dubii, poate eventual foşti colegi de la PSD. Am aşteptat ca doamna Dăncilă să vină în Parlament, eu nu aş fi vrut să avem o moţiune de cenzură, aş fi vrut să avem un Guvern restructurat, aşa mi-a promis mie doamna Dăncilă în luna august. Din păcate, nu a venit, a şi fi fugit din ţară acum, nu ştiu pe unde e, peste Ocean. Neavând Guvern practic - ştiţi că nu avem ministrul de Interne, nu avem ministru al Educaţiei, nu avem ministru al Energiei, nu avem ministru al Mediului“, a afirmat Victor Ponta.

Aşchia ProRomânia nu sare departe de trunchiul PSD

Senatorul ProRomânia Adrian Ţuţuianu şi-ar dori să cadă Guvernul Dăncilă, dar PSD să rămână la Putere. „Prima noastră opţiune este să discutăm cu PSD şi ALDE, pentru că asta este ceea ce a rezultat la alegerile din 2016. Dacă nu vom putea să conturăm o majoritate care să poată merge la preşedintele Iohannis cu o propunere de prim-ministru, sigur că atunci sunt deschise şi celelalte opţiuni şi vom sta de vorbă cu cei din PNL, pentru că cei de la USR au anunţat că deşi votează moţiunea, nu vor să îşi asume guvernarea“, a spus Ţuţuianu. ProRomânia s-a format exclusiv prin racolarea parlamentarilor PSD.

Întrebat dacă nu stranu ca ProRomnia să dea jos Guvernul PSD, dar apoi să guverneze tot alături de social-democraţi, Ţuţuianu a răspuns: „Nu este straniu, este nevoie ca acest Guvern să plece, pentru că şi-a dovedit limitele, este nevoie ca ţara să fie guvernată şi partidele politice serioase îşi asumă inclusiv riscurile unei participări la guvernare. Ce aţi vrea să facem, să spunem toţi ca USR-ul că dăm Guvernul jos, dar nu participăm la guvernare?“.

