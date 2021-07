Anca Dragu, după decizia CCR: Trebuie aduse clarificări cu privire la responsabilităţile Avocatului Poporului

Anca Dragu a fost întrebată, marţi seară, la A7 TV, despre situaţia creată după revocrea din funcţia a Avocatului Poporului şi a afirmat: ”Este interesant de reţinut un aspect din motivarea CCR şi anume că există o ambiguitate în legea privind funcţionarea Avocatului Poporului şi cred că aici trebuie să ne concentrăm. Eu voi aloca atenţie şi timp pentru a îmbunătăţi legea privind Avocatul Poporului. Este o instituţie foarte importantă în fiecare ţară şi trebuie să fie ceva clarificări în lege, cu privire la responsabilităţile acestei instituţii, ale şefului instituţiei, şi – da, vreau să aloc timp şi atenţie să îmbunătăţim legea”.

Acesta a precizat că, deşi Renate Weber a revenit în funcţie, ”sunt câteva elemente ce trebuie reţinute din activitatea Aocatului Poporului”, în special demersurile referitoare la tortură în spitalele COVID.

”Această decizie, cumva, a pus sub semnul întrebării demersurile autorităţilor din perioada pandemiei, perioade foarte grele. Pandemia cu care ne-am confruntat şi care ne-a afectat pe toţi, nu am simţit că am avut un Avocat al Poporului alături de popor”, a mai afirmat anca Dragu.

Curtea consituţională a decis că revocarea din funcţia a Avocatului Poporului a fost neconstituţională şi a dispus repunerea în funcţie.

