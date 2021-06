Alina Gorghiu îl atacă pe Orban şi explică ce înseamnă „suflul nou” din PNL

PS: Domnule Orban, dvs. cum definiţi suflul nou?”, a scris senatoarea, duminică, pe Facebook.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit sâmbătă despre felul său de a face campanie, subliniind că întotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit şi la „suflul nou” din partid, de care amintesc cei care îl susţin pe Florin Cîţu petru şefia PNL, însă a afirmat că acest suflu trebuie definit, mai ales când în echipă sunt nume vechi ale partidului, cum ar fi Emil Boc, Alina Gorghiu sau Raluca Turcan.

„Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiţi la primarii aleşi, dacă te uiţi la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiţi la grupurile parlamentare care au foarte mulţi tineri, eu chiar am adus un suflu noi. Să vorbeşti de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman şi aşa mai departe, ca să nu fac o listă chiar, să vorbeşti de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce înseamnă un suflu nou. Ştiţi, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mişc în sensul în care se mişcă societatea şi la fel au fost foarte mulţi dintre colaboratorii mei şi eu cred că aşa e normal, aşa e firesc, orice instituţie trebuie să se adapteze”, a declarat Orban.