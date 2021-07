Alfred Simonis, după scandalul de la alegerile PNL: Caragiale ar fi cu siguranţă invidios că epigonii Brătienilor au reuşit să depăşească în ridicol personajele sale

„De mult nu am mai avut în politica românească scene tragi-comice ca astăzi, la tentativa de conferinţă municipală a PNL Timişoara. Firme de paza, cefe late, poliţie, îmbrânceli, huiduieli, zeci de oameni ţinuţi afară în ploaie - aşa a arătat jalnicul spectacol servit de liberalii din Timiş. Caragiale ar fi cu siguranţă invidios că epigonii Brătienilor au reuşit să depăşească în ridicol grotescul personajelor sale. Filmările de la faţa locului te duc cu gândul la birtul din Dudeştii Noi (localitate din care provine liderul interimar al PNL Timiş, Alin Nica - n.r.) sau la o încăierare între nuntaşi băuţi la o sală de evenimente din Sânnicolaul Mare şi nicidecum la un eveniment public, desfăşurat în cel mai civilizat oraş al ţării”, a scris pe Facebook, Alfred Simonis.

Liderul social-democrat din Timiş a mai arătat că nu îl bucură ”circul” din PNL Timişoara pentru că în politică este nevoie de interlocutori serioşi şi responsabili.

„Nu ne bucură circul de la PNL Timişoara, pentru că în politică este nevoie de interlocutori serioşi şi responsabili, chiar dacă sunt adversari ideologici. Este jenant pentru un lider de partid, ditamai preşedintele de Consiliu Judeţean, să fie huiduit la scenă deschisă de colegii de partid, să fie considerat hoţ şi să i se ceară demisia! Vorbele grele aruncate in spaţiul public de cele două tabere din PNL discreditează pe termen lung acest partid în Timişoara şi ne dezvăluie nişte lideri infantili, incapabili să fie credibili măcar in faţa propriilor colegi, căci despre performanţe administrative nu cred că are rost să mai vorbim!”, a mai scris Simonis.

Alegerile pentru conducerea PNL Timişoara au fost programate sâmbătă, însă taberele celor doi candidaţi pentru funcţia de preşedinte, Raul Ambruş şi Cosmin Tabără, nu s-au înţeles din cauza numărului delegaţilor prezenţi. Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica a anunţat că suspendă alegerile şi a părăsit sala alături de susţinătorii lui Cosmin Tabără. În sală au rămas, totuşi, susţinătorii lui Raul Ambruş care au format o nouă comisie de alegeri şi astfel l-au ales pe Ambruş lider al PNL Timişoara.

Alin Nica a declarat că vor urma măsuri de sancţionare în filială, chiar excluderi din partid, după scandalul de la conferinţa de alegeri a PNLTimişoara. Nica a mai anunţat că va face şi plângeri penale după ce a dispărut inclusiv ştampila partidului.