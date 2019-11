Alegeri prezidenţiale 2019. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a votat la Berlin

„Am votat din nou în diaspora, am votat azi în Ambasada României de la Berlin. Am votat pentru alegerea preşedintelui României. Pentru prima dată, se poate vota timp de trei zile. În diaspora, alegerile au început ieri, continuă astăzi şi vor avea loc şi mâine. A fost rapid, a fost simplu, nu au fost cozi", a spus Mureşan, la ieşirea din secţia de vot.







El a explicat oamenii aflaţi în străinătate, atât cei care locuiesc acolo, cât şi cei aflaţi în excursie, în vizită sau cu afaceri, pot vota simplu, cu buletinul.





„Eu am ales să votez la Berlin din următorul motiv: astăzi este 9 noiembrie, iar în urmă cu exact 30 de ani, pe 9 noiembrie 1989, a căzut Zidul Berlinului. Iar căderea Zidului Berlinului a reprezentat şi pentru noi, pentru România, pentru români, calea spre libertate, calea spre democraţie, calea spre Europa. Şi astăzi când vedem şi în România ne apropiem de 30 de ani de la căderea comunisumului, e foarte important acest lucru, vrem o Românie europeană, vrem o Românie bine condusă, vrem o Românie în care şcolile să fie ca-n Europa, spitalele să fie ca-n Europa, autostrăzile să fie ca în Europa. Şi tocmai pentru a arăta importanţa momentului 9 noiembrie 1989, când a căzut Zidul Berlinului, ceea ce a înlesnit căderea comunismului, a permis Revoluţia Română, de aceea am ales să votez la Berlin", a afirmat Siegfried Mureşan.