Alegeri parlamentare 2020. Orban: Am votat pentru dezvoltare, pentru o Românie dinamică, modernă. Nu există risc de infectare dacă mergeţi la vot

„E o zi decisivă pentru evoluţia ulterioară a României. Îi invit pe toţi românii să-şi exercite dreptul de vot. Am votat pentru dezvoltarea României. am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie care să fie respectată la nivel internaţional. Am votat pentru reforme substanţiale. Am votat pentru un plan de dezvoltare”, a afrimat Ludovic Orban.

Întrebat care sunt riscurile privind infectarea cu coronavirus dacă se merge la vot, Orban a precizat: „Nu există risc de contaminare dacă măsurile sunt respectate. Nu vă luaţi după cei care spun că e periculos să mergi la vot”, a completat Orban.