Alegeri parlamentare 2020. Oficial. Ludovic Orban îşi dă demisia din funcţia de premier. „Am făcut tot ce e omeneşte posibil”

Ludovic Orban: Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care-şi doresc modernizarea României. Decizia mea de azi arată un lucru forarte clar: nu mă cramponez de funcţia de premier. Negocierile care vor urma trebuie să ducă la formare aunui guvern de centru-dreapta.

Îmi închei mandatul de premier după un an şi o lună, în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă. Am încercat să-mi fac datoria faţă de România şi plec din funcţia de premier cu conştiunţa datoriei împăcată. Tot ce a fost omeneşte posibil, am făcut.

Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provovocările cu care s-a confruntat România.



Obiectivul pe care îl am e să formez o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD: Sper că vocea raţiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcţie. Pentru mine, interesul României e deaspura PNL. Am convigerea că negocierile vor duce la un guvenr care să aibă capacitatea să ducă România înainte.