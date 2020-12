Alegeri parlamentare 2020. De ce nu votează Ion Iliescu la aceste alegeri

Realitatea Plus a reuşit să-i ia un scurt interviu Ninei Iliescu, soţia lui Ion Iliescu, pentru a afla care este starea de sănătate a preşedintelui României din mandatele 1990-1992, 1992-1996 şi 2000-2004. „Se simte bine, suntem acasa, suntem in ordine. Vineri a şi ieşit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-şi repare o măsea” a declarat Nina Iliescu.

Nina Iliescu a explicat de ce nu mai vor să ceară urna mobilă ca să voteze. „Nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. (...) Şi după aia am constatat ca sefa sectiei respective a avut coronavirus si de regula şefa venea cu urna. Şi am zis să ne învăţm minte, nu mai cerem”