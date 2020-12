Adrian Wiener (USR), despre negocierile pentru nou executiv: Nu este vorba de formarea unui Guvern „în jurul PNL“, ci „alături“ de PNL şi UDMR

Adrian Wiener a prezentat, pe Facebook, "elemente de principiu" legate de negocierile de sâmbătă pentru formarea noului guvern.

"Primul palier al negocierilor este armonizarea programelor electorale într-un Program de Guvernare pentru România următorilor ani. Trecem printr-o “furtună perfectă”: o criză sanitară de proporţii peste care se suprapune o criză economică ale cărei dimensiuni nu le putem anticipa încă; e inevitabilă o criză socială. Ultimul lucru de care România mai are nevoie este o criză politică", a afirmat el.

Wiener a adăugat că politicile publice pe care Alianţa USRPLUS le propune a fi parte constitutivă din Programul de Guvernare sunt validate prin vot.

"Am primit mandat prin votul din 6 decembrie să luptăm pentru aceste proiecte. Fie că vorbim de desfiinţarea Secţiei Speciale de investigare a magistraţilor sau de #FărăPenaliÎnFuncţiiPublice, reaşezarea sistemului de pensii pe principiul contributivităţii, de constituirea Fondului Naţional pentru marea infrastructură din Sănătate sau de reforma electorală, toate sunt măsuri pe care le-am propus şi argumentat public şi pentru care votanţii noştri ne-au mandatat. Înţelegem că a face politică înseamnă a reprezenta interesele legitime ale oamenilor, a milita pentru binele comun", a arătat el.

Wiener a menţionat că propunerile "nu sunt condiţii ultimative ci mai degrabă soluţii pentru problemele aflate pe agenda publică a României".

De asemenea, el a susţinut că portofoliile din Cabinet nu reprezintă "privilegii sau recompense politice ci asumarea unor uriaşe responsabilităţi".

"Nu este vorba de formarea unui Guvern «în jurul PNL», ci «alături» de PNL şi UDMR. E momentul să renunţăm la narativele electorale; chiar şi în formulări. Următoarele alegeri sunt peste 4 ani. Acum e vremea parteneriatelor mature în numele cetăţenilor, nu pentru câştiguri de imagine pe termen lung. Nu intrăm în coaliţie pentru a sprijini o guvernare PNL, ci pentru a oferi românilor o coaliţie de guvernare responsabilă cu o majoritate parlamentară în spate şi cu o agendă comună agreată; într-o formulă rezultată democratic din vot. Din punctul nostru de vedere pentru #oRomânieFărăHoţie", a mai scris Wiener.

Delegaţiile PNL, USR PLUS şi UDMR s-au întâlnit oficial sâmbătă, pentru a negocia în vederea formării unei majorităţi parlamentare care să dea votul de învestitură asupra unui Guvern a cărui structură şi componenţă se vor afla pe agenda discuţiilor, alături de împărţirea şefiei Camerei Deputaţilor şi Senatului. Cele trei formaţiuni ar trebui să clarifice toate aceste aspecte până luni, când preşedintele a anunţat consultări cu partidele care au obţinut mandate parlamentare în urma alegerilor din 6 decembrie, consultări la finalul cărora ar urma să anunţe numele premierului, care are apoi la dispoziţie 10 zile pentru a merge în Parlament cu o echipă guvernamentală şi cu un program de guvernare. Negocierile se anunţă dificile în condiţiile în care PNL a decis să-l propună pe ministrul de Finanţe Florin Cîţu pentru postul de premier, el fiind agreat în principiu şi de UDMR, în timp ce USR PLUS îl susţine pentru postul de şef al Executivului pe Dacian Cioloş. Un alt posibil punct de divergenţă se anunţă a fi conducerile Camerelor, dorite de fiecare dintre cele trei formaţiuni care vor să colaboreze. De asemenea, PNL, USR PLUS şi UDMR vor trebui să-şi armonizeze programele de guvernare.