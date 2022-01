Aderarea României la OCDE. Guvernul salută deschiderea negocierilor

Lansarea discuţiilor de aderare la OCDE reprezintă un succes politico-diplomatic deosebit al ţării noastre, care confirmă, totodată, nivelul ridicat de pregătire tehnică al României. Prin această decizie, România se apropie semnificativ de atingerea unuia dintre obiectivele sale strategice de politică externă, unanim împărtăşit şi asumat constant la cel mai înalt nivel al statului: obţinerea statutului de membru al OCDE.

România apreciază, în mod deosebit, eforturile Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann, şi ale celor 38 de state membre pentru a identifica consensul asupra extinderii şi în special pentru sprijinul acordat candidaturii României.

Apartenenţa la OCDE va consolida profilul internaţional al României şi va asigura acces la expertiza unui organism internaţional apreciat pentru calitatea studiilor economice şi a evaluărilor politicilor publice. Va oferi, totodată, oportunitatea de a participa în mod direct, alături de ceilalţi membri, la stabilirea reglementărilor internaţionale în domeniul bunei guvernanţe economice.

Deschiderea discuţiilor de aderare reprezintă încununarea eforturilor consecvente ale diplomaţiei române şi ale întregului spectru instituţional din ultimele decenii, în scopul apropierii României de standardele şi practicile OCDE, recunoscute la nivel global ca etalon al bunei guvernanţe în economiile dezvoltate.

Acest succes este rezultatul unei strânse colaborări interinstituţionale în care au fost implicate de-a lungul timpului ministerele şi instituţiile de resort, sub egida, începând cu 2016, a unui Comitet interministerial, coordonat în prezent în mod direct de Prim-Ministrul României.

Decizia de astăzi a Consiliului OCDE reprezintă o recunoaştere a faptului că România împărtăşeşte valorile şi principiile Organizaţiei. În acelaşi timp, este o dovadă a implicării constante a României în consolidarea cooperării cu OCDE şi a valorii adăugate pe care ţara noastră o aduce Organizaţiei.

Anunţul marchează începutul unei perioade de aprofundare a parteneriatului cu OCDE. Etapa negocierilor va presupune o evaluare riguroasă a alinierii ţării noastre la instrumentele şi bunele practici ale Organizaţiei, realizată de peste 20 de comitete tehnice ale OCDE, în baza unei foi de parcurs ce va fi elaborată în perioada următoare.

Această etapă complexă şi intensă va implica adoptarea unor măsuri într-un spectru larg de domenii, în spiritul valorilor OCDE şi în beneficiul bunăstării cetăţenilor. Procesul de aderare va impulsiona continuarea reformelor interne şi îmbunătăţirea politicilor în toate domeniile de activitate economică şi socială, cu accent pe guvernanţă publică, investiţii şi fiscalitate, dezvoltare sustenabilă, protecţia mediului şi acţiunea climatică, integritate publică şi politici anticorupţie, educaţie, tranziţie digitală.

Guvernul României foloseşte acest prilej pentru a reconfirma că instituţiile sale sunt pregătite să coopereze activ cu structurile de lucru ale OCDE în vederea parcurgerii cât mai rapide a etapei negocierilor, în drumul către aderarea la OCDE.

Alături de România, decizia de deschidere a negocierilor adoptată astăzi s-a referit şi la Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia şi Peru.

Înfiinţată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale. Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni - 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic de politică externă, care a întrunit sprijinul transpartinic al guvernelor postdecembriste ale României. Ţara noastră şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost reiterată în mai multe rânduri.

