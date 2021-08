Şeful liberalilor ieşeni, Alexandru Muraru: 10 august este ceea ce au fost mineriadele pentru generaţia anilor 1990

Alexandru Muraru afirmă, marţi seară, într-un comunicat de presă, că momentul 10 august este astăzi ceea ce au fost mineriadele pentru generaţia anilor 1990, el adăugând că, din păcate, "justiţia română a fost incapabilă să găsească vinovaţii de crime împotriva propriilor cetăţeni“.

"Generaţia noastră are datoria de a lupta pentru o Justiţie dreaptă, în care nimeni nu e mai presus de lege. Cei care am ieşit în stradă acum trei ani, cu familiile noastre, copiii noştri, am făcut-o cu speranţa că niciodată nu va trebui să trăim într-o societate unde cetăţenii sunt abuzaţi de statul care trebuie să îi apere, iar politicienii îşi amnistiază propriile fărădelegi. Rămân tulburătoare scenele din urmă cu trei ani când bastoanele, tunurile de apă şi gazele lacrimogene s-au năpustit asupra zecilor de mii de români care manifestau paşnic pentru apărarea independenţei justiţiei şi împotriva tentativelor de absolvire a unor politicieni corupţi“, a declarat şeful liberalilor ieşeni, Alexandru Muraru.

El consideră că este nevoie de o structură "dedicată" care să lucreze cu celeritate în documentarea faptelor din Piaţa Victoriei, în 10 august 2018.

"Dosarul 10 August, redeschis pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie urgentat, deoarece românilor care au fost lezaţi la comandă politică trebuie să li se facă dreptate, iar cei vinovaţi să plătească. Imaginile la care cu toţii am asistat rămân mărturii istorice ale violenţelor incalificabile şi nejustificate la adresa victimelor, fără menajamente, fie că a fost vorba de bătrâni, femei sau copii. Orice tentativă de îngreunare a acestui dosar contribuie la riscul ca cele peste 800 de victime să nu afle niciodată cine au fost făptuitorii. Orice întârziere poate duce la scăparea de răspundere a celor care se fac vinovaţi de abuzurile împotriva propriilor semeni“, a precizat deputatul liberal Alexandru Muraru.

El mai susţine că represiunea statului român condus de PSD împotriva propriilor cetăţeni de acum trei ani arată că valorile statului de drept nu sunt definitiv câştigate, iar libertatea şi democraţia trebuie apărate în fiecare zi.