Şeful CJ Iaşi anunţă că va depune plângere penală împotriva miniştrilor Nelu Tătaru şi Costel Alexe, pe motiv că ar bloca funcţionarea spitalului mobil de la Leţcani

Maricel Popa, care este liderul PSD Iaşi, dar şi candidatul acestui partid la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, a afirmat că autorităţile centrale, în frunte cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, se opun operaţionalizării spitalului mobil de la Leţcani, judeţul Iaşi, după ce unitatea medicală a primit pe 18 septembrie autorizaţia de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

"Facem plângere penală împotriva miniştrilor Tătaru şi Alexe pentru zădărnicirea combaterii bolilor! Ceea ce se întâmplă acum la Spitalul de la Leţcani este ieşit din comun şi confirmă tot ceea ce am spus de trei luni încoace: liberalii sabotează unitatea medicală. Mai întâi au zis că nu se face. Am făcut. Au zis că e un tun financiar. Nu este. Am avut control de la Curtea de Conturi. Au zis că spitalul nu va funcţiona niciodată. Spitalul are autorizaţie de funcţionare de la DSP. Acum spun că spitalul nu va avea pacienţi şi au trimis controale de la toate autorităţile statului. Este cea mai controlată investiţie din ţară”, a afirmat preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa.

Şeful CJ Iaşi i-a acuzat pe liberali că fac orice pentru ca spitalul nu fie deschis pacienţilor.

”Domnule Tătaru, domnule Alexe luaţi mâinile de pe spital! Terminaţi cu lupta politică şi daţi-vă concursul pentru sprijinul comunităţii ieşene. Nu alegerile sunt cele mai importante, ci viaţa oamenilor”, a declarat Maricel Popa.

Conducerea CJ Iaşi a susţinut că pentru a clarifica din punct de vedere juridic această situaţie a apelat inclusiv la o casă de avocatură.

”Din punct de vedere juridic tot ceea ce înseamnă act material al persoanelor Nelu Tătaru şi Costel Alexe, actuali miniştri ai Guvernului României, reprezintă elemente constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 352 din Codul Penal şi anume zădărnicirea combaterii bolilor. În acest moment se lucrează la o plângere penală împotriva celor care se fac răspunzători de punerea acestor bariere în funcţionarea spitalului mobil. Constatăm cu tristeţe că nu primează interesul şi sănătatea cetăţeanului, ci miza este una electorală”, a declarat avocatul Radu Iulian Rusu, reprezentantul casei de avocatură.

Maricel Popa declara, în 21 aprilie, că a semnat contractul de achiziţie a spitalului modular, câştigătoarea licitaţiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.

Spitalul mobil a fost programat iniţial să ajungă la Iaşi pe 18 mai şi să fie instalat două săptămâni mai târziu, însă termenele au fost amânate, reprezentanţii CJ Iaşi invocând carantina din Turcia.

Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi a anunţat, vineri, că spitalul mobil de la Leţcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizaţia de funcţionare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase.

Luni, Maricel Popa susţinea că, după ce Direcţia de Sănătate Publică a emis autorizaţia de funcţionare pentru spitalul mobil de la Leţcani, liberalii încearcă să blocheze începerea efectivă a activităţii la această unitate medicală. El spunea că a aflat că ministrul Sănătăţii va trimite acolo un control de la Inspecţia Sanitară de Stat, "cel mai probabil pentru a întârzia din nou bunul mers al lucrurilor".