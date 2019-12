LIVE VIDEO Iohannis, la şedinţa solemnă din Parlament: Românii vor o Justiţie independentă. Ne-am confruntat cu numeroase tensiuni şi conflicte în 2019

UPDATE Teodor Meleşcanu, preşedintele Senatului: |Actele de unire de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia au fost momente importante ale istoriei noastre. Idealurile comune şi aspiraţiile de unitate şi solidaritate îşi dovedesc trăinicia.

UPDATE Klaus Iohannis: La 30 de ani de la căderea comunismului şi recucerirea libertăţii noastre celebrăm Ziua Naţională şi personalităţile care au făcut posibilă România de azi. Eroismul soldaţilor, viziunea familiei regale, iscuinţa oamenilor politici au contribuit la realizării Unirii.

Aducem azi un cuvios omagiu înaintaşilor care s-au jertfit pentru naţiunea română. Avem datoria de a le păstra tuturor eroilor memoria vie. Libertatea, egalitatea şi democraţia, principii prevăzute în Rezoluţia de la Alba Iulia se află la temelia statului. Trecutul nostru e unul al contrastelor, cu momente remarcabile şi figuri emblematice, iar pe de altă parte, o moştenire grea şi dureroasă.

Pericole există şi vor exista, dar avem o societate vigilentă, cu cetăţeni care veghează. Cele trei decenii de la Revoluţia din 1989 au însemnat 30 de tranziţie anevoioasă. Dar România e membru al UE şi are un parteneriat solid cu Statele Unite.

Lăsăm în urmă un an electoral încărcat. Deşi ne-am confruntat cu numeroase tensiuni şi conflicte, cu instrumentalizarea politică a unor teme sensibile, marele câştig e că românii au spus că vor o Românie proeuropeană, o ţară prosperă, o justiţie independentă, cu o clasă politică în slujba cetăţenilor. Prin alegerile făcute românii au votat pentru a nu uita cine suntem şi încotro vrem să ne îndreptăm. Graţie răsunătoarelor victorii din acest an am dovedit că românii, în ciuda împrejurărilor dificile, sunt proeuropeni.

Diaspora noastră nu rămâne doar cu gândul, ci şi cu fapta, alături de societatea românească. Ar trebui sporirea numărului reprezentanţilor României de peste hotare.

Aven nevoie de unitate, consens, solidaritate. Clasa politică şi guvernanţii trebuie să-şi concetreze eforturile pentru a răspunde nevoilor societăţii. România trebuie să devină ţara în care cei plecaţi să dorească să revină.

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat în Parlament de preşedinţii celor două camere, Marcel Ciolacu, respectiv Teodor Meleşcanu.

Şedinţa solemnă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor consacrată celebrării Zilei Naţionale a României va începe la ora 14.00.



În cadrul acesteia, vor susţine discursuri preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Teodor Meleşcanu şi Marcel Ciolacu, precum şi reprezentanţi ai grupurilor parlamentare.



La ceremonie au fost invitaţi foşti şefi de stat, Custodele Coroanei, Principesa Margareta, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi reprezentanţi ai Bisericilor Romano-Catolice şi Greco-Catolice, precum şi ai mai multor instituţii.