Şedinţă CEx la PSD pe tema moţiunii de cenzură şi nominalizarea candidaţilor la Sectoarele 2 şi 3

UPDATE Victor Cazanciuc: Sunt aproape toate semnăturile pentru moţiunea de cenzură.

Candidaturile pentru Sectoarele 2 şi 3 o să le spună preşedintele PSD Bucureşti Gabriela Firea.

Despre OUG-ul Guvernului privind majorarea alocaţiilor: O altă ipocrizie marca PNL după ce tot timpul au spus că sunt fonduri suficiente. Preşedintele ne-a anunţat că România va primeşte 80 de mld de euro. Sunt resurse pur si simplu. Dacă domnul Cîţu ne spune că nu mai sunt bani să ne spună unde s-au dus banii. Să fim serioşi, nu e o sumă foarte mare. Şi dublarea alocaţiilor şi mărirea pensiilor. Aşa e în lege.

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat marţi că organizaţia pe care o conduce are pregătite candidaturile pentru Primăriile sectoarelor 2 şi 3, care vor fi validate în şedinţa de joi a Comitetului Executiv Naţional al partidului.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat marţi seara că va propune în şedinţa CExN al partidului dizolvarea Organizaţiei PSD Ilfov.





„Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (…) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv”, a spus Ciolacu.