Întâlnire crucială pentru relaţia româno-maghiară. Bogdan Aurescu, după discuţia cu ministrul maghiar de Externe: Să ieşim din logica provocărilor!

”Este o vizită care are loc într-o perioadă sensibilă a relaţiei bilaterale. Suntem la 10 zile până la semnarea Tratatului de la Trianon, care are semnificaţii diferite pentru România şi Ungaria. Aş fi preferat ca această vizită să aibă loc după 4 iunie. L-am invitat pe colegul meu azi la Bucureşti pentru că România îşi doreşte la modul cel mai sincer revenirea la o relaţie corectă cu Ungaria. Am avut o discuţie substanţială cu colegul meu. În pofida momentelor tensionate din ultima perioadă, MAE s-a abţinut să reacţioneze pentru a urmări detensionarea şi a evita detriorarea relaţiei. România e profund interesată să ieşim din logica provocărilor şi propunem o relaţie civilizată, pragmatică, europeană. Ne dorim o abordare pozitivă. Facem apel la reţinere, la discernământ”, a spus Bogdan Aurescu după întâlnirea cu omologul său maghiar. .

”Am discutat şi despre semnificaţia momentului 4 iunie. Pentru România înseamnă recunoaşterea internaţională a Actului de la 1918. Nu contestăm dreptul suveran al Ungariei de a sărbători sau de a comemora evenimente semnificative ale istoriei. E necesar să privim spre viitor, în spiritul Secolului XXI. Nu există niciun Acord pentru implementarea Programului de Investiţii din Transilvania. Am propus să discutăm despre încheierea unui acord pentru implementarea acestui program, nu pe criterii etnice, nu cu încălcarea legislaţiei europene sau româneşti cu privire la concurenţa pe piaţă. Sperăm să ajungem la o înţelegere”, a mai spus ministrul român de Externe.

Şi ministrul maghiar de Externe a pledat pentru o relaţie de colaborare.

”Ca o naţiune de peste 1000 de ani aşteptăm respect. Ne bazăm ca şi relaţia cu România să fie construită pe o bună colaborare. E mai bine să fim în relaţii bune decât rele. E în interesul celor peste 1,5 milioane de maghiari care trăiesc pe teritoriul României. A fost o colaborare foarte consistentă pe timpul pandemiei: tranziatarea românilor în Ungaria. Cheia succesului e să căutăm ceea ce ne leagă. Suntem de acord că continuăm acest program pe baza unei înţelegeri. Pentru Ungaria, Trianonul înseamnă o mare supărare: Ungaria şi-a pierdut două treimi din teritoriu. Sperăm să îmbunătăţim relaţia româno-maghiară”, a spus Péter Szijjártó.

Péter Szijjártó, despre investiţiile maghiare în Transilvania: