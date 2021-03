Împărţirea „pachetului media” în coaliţia de guvernare: fără depolitizare, dar cu mai multe funcţii

Coaliţia de guvernare reuşeşte cu greu să dea de cap împărţirii şefiilor pentru Televiziunea Română, Radio România şi Agerpres, cunoscute şi ca „pachetul media”. Discuţiile au început la jumătatea lunii ianuarie şi nici în acest moment nu este clar cum vor fi împărţite funcţiile, negocierile fiind blocate de mai multe ori până în prezent.

Şedinţa coaliţiei formate din PNL, USR-PLUS şi UDMR s-a terminat cu două concluzii clare: cele trei funcţii pentru şefia instituţiilor au devenit cinci şi care va fi modul cum se va face selecţia acestor lideri. „S-a convenit o abordare în care preşedintele şi directorul general să fie membri ai consiliilor de administraţie, preşedintele, evident, va fi propus de consiliul de administraţie şi votat de Parlament, alături de consiliul de administraţie, directorul general, la rândul său, va fi propus de consiliul de administraţie”, a declarat Dan Barna, după şedinţa coaliţiei. Mai precis, spre deosebire de legile în vigoare pentru funcţionarea TVR şi a Radioului public, fiecare instituţie va avea oameni separaţi pentru funcţiile de director general şi cea de preşedinte al Consiliului de administraţie. Alegerea acestora ar urma să aibă loc din rândul membrilor din Consiliului de administraţie care este numit prin vot în Parlament.

Întrebat dacă prin noua formă a legii ar putea avea loc încă un pas privind depolitizarea TVR şi a Radioului public, Ludovic Orban a precizat că ei propun acum doar separarea celor două funcţii, însă algoritmul de alegere a membrilor din CA rămâne similar, adică fiind reprezentanţi ai Guvernului, ai Administraţiei Prezidenţiale, ai angajaţilor, iar majoritatea sunt din partea partidelor. Şeful PNL a subliniat că depolitizarea ar avea loc mai ales dacă partidele ar propune oameni profesionişti, care nu trebuie neapărat să fie membri de partid.

Eu niciodată nu am susţinut altceva decât că, în cadrul acestui mecanism, să se numească oameni de calitate, care să se ducă acolo nu ca să facă servicii vreunui lider de partid. Ludovic Orban, preşedintele PNL

Deşi reprezentanţii coaliţiei au tot vorbit de depolitizarea instituţiilor publice, inclusiv la nivelul TVR şi Radio România, acestea vor fi controlate tot politic. Liderul PNL, Ludovic Orban, a negat faptul că gradul de politizare a instituţiilor ţine de comportamentul fiecărui partid. „Instituţiile trebuie conduse bine. Nu noi am folosit «Viaţa satului» să-l prezentăm pe măritul conducător Liviu Dragnea, nu noi am inventat cenzura. Noi am pledat pentru un management corect, profesionist. Noi am propus mereu candidaţi care nu au avut un background politic, cum au fost Tudor Giurgiu şi Stelian Tănase. Sunt oameni care nu au fost politic numiţi, ci numiţi pe baza unui proiect”, a punctat preşedintele PNL.

Parlamentul are principalul cuvânt

Atât în ceea ce priveşte Televiziunea Română, cât şi în cazul Radio România, Consiliul de administraţie al acestora este format din 13 membri. Opt membri sunt propuşi de partidele politice, potrivit ponderii lor din Parlament, unul este din partea Grupului parlamentar al minorităţilor, unul este propus de Guvern, unul este propus de preşedintele României, iar doi sunt reprezentanţi ai salariaţilor. În mod normal, membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru patru ani, însă aceştia pot fi demişi înainte de termen dacă un raport de activitate al instituţiei e respins de Parlament.

Alternativele de pe masa coaliţiei Coaliţia de guvernare a mai avut pe masă încă două variante de lucru privind „pachetul media”. Una dintre acestea prevedea tot existenţa separată a funcţiilor de director general şi a celor de preşedinte. Însă CA-ul numit de Parlament era cel care alegea prin vot doar preşedintele structurii. În schimb, acelaşi CA, împreună cu preşedintele, se ocupa de organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de director general. O altă variantă aflată pe care aleşii o puteau lua în considerare era rămânerea la situaţia actuală, adică funcţiile de director general şi preşedinte al CA să fie deţinute de aceeaşi persoană.

În prezent, aleşii din comisiile reunite de cultură din Parlament ar trebui să se reunească pentru a respinge rapoartele TVR şi ale Radio România pe 2018 şi 2019, după ce deja acestea au primit aviz negativ săptămâna trecută de la comisiile de buget-finanţe din cele două Camere.

Încă nu s-a definitivat modul în care vor fi împărţite cele cinci funcţii din „pachetul media”, însă 100% PNL va lua funcţia de director general al TVR, susţin surse din conducerea liberală pentru „Adevărul”. De asemenea, în funcţie de „sistemul de tragere”, adică de exprimarea primei opţiuni plecând de la puterea din coaliţia de guvernare, vor fi distribuite şi celelalte funcţii. Surse din PNL susţin că sigur liberalii vor avea două funcţii din cele cinci.

Cine sunt favoriţii

Potrivit surselor „Adevărul”, favorită pentru funcţia de director general al TVR, în cazul în care funcţia va fi repartizată PNL, este Monica Ghiurco, vechi om din televiziunea publică. Monica Ghiurco este susţinută de Ludovic Orban, afirmă surse din conducerea PNL. Un alt nume luat în considerare este Mădălina Dobrovolschi, fost purtător de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis. Pe de altă parte, USR a decis în forurile interne să îl susţină pe Liviu Popescu, fost producător BBC şi TVR, pentru şefia Radio România, dacă va avea una dintre aceste funcţii.