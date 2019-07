VIDEO Americanii au adus la Câmpia Turzii temutele drone de luptă MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson

Acest Detaşament este o unitate separată din punct de vedere geografic fiind încredinţat Unităţii de lupte aeriene 52, cu sediul în Spangdahlem AB, Germania, care are misiuni de colectare de informaţii, de supraveghere şi recunoaştere, în scopul răspunderii la necesităţile combatante ale centrelor de comandă", subliniază Comandamentul Forţelor Aeriene SUA pentru Europa şi Africa.

MQ-9 Reaper este pilotată de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă de aproape 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare din care unul specializat pentru mediului marin şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, poate căuta şi ataca ţinte la sol cu până la 14 rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire. O astfel de dronă are un preţ unitar de 16,9 milioane de dolari.

Experienţa de luptă

În timp, MQ-9 Reaper a avut misiuni de luptă diverse. A vânat talibani în Afganistan unde a aplicat prima lovitură mortală în 2007. În 2008 a fost folosită la anihilarea piraţilor din Oceanul Indian, iar anul viitor a început să opereze cu succes şi în Irak. În anul 2015, o dronă Reaper a executat o lovitură de precizie în care au fost ucişi 9 luptători ai Statului Islamic printre care şi unul dintre lideri, Mohammed Emwazi, care era cunoscut sub porecla "Jihadi John", El era responsabil de uciderea a mai mulţi cetăţeni occidentali.

Modernizarea bazei

Reamintim că, deşi nu are, oficial, o bază la Câmpia Turzii, US Air Force a investit masiv, pe toate planurile, în Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu". Practic, prin noile facilităţi care au fost sau sunt în curs de fi finalizate şi prin modernizarea sau repararea celor vechi, baza de la Câmpia Turzii este reinventată de militarii americani.



Astfel, se ridică facilităţi noi în valoare de 40 de milioane de dolari care vor permite de la aducerea în bază a mai multor avioane de luptă americane cu muniţia aferentă, la mărirea capacităţilor de stocare a combustibilului şi până la găzduirea unor puncte de comandă sau a unui centru medical.

Investiţia, care trebuie finalizată în cursul acestui an, face parte din planul de măsuri american pentru descurajarea unei Rusii cu atitudini din ce în ce mai agresive în zonă, în cadrul operaţiunii “European Deterrence Initiative”.



Printre altele, US Air Force a cheltuit deja 5 milioane de dolari pentru a repara o pistă, precum şi 950 de mii de dolari pe un nou hangar care acum este folosit pentru a găzdui unitatea de dronele înarmate MQ-9 Reaper.







