Un nou mesaj plin de ură la adresa Maiei Morgenstern: „Scursură ordinară care nu meriţi să calci pe pământ românesc“

Sub titlul „Evreica slinoasă“, un nou mesaj plin de ură a fost trimis pe adresa Teatrului Evreiesc de pe adresă de email fictivă, enolagay@usa.com. „Enola Gay” este numele bombardierului american care a lansat prima bombă atomică la 6 august, 1945, asupra oraşului japonez Hiroshima.

„O tu evreică slinoasă să nu fii supărată că TPI a început proces împotriva altor slinoşi care au omorât şi torturat oameni nevinovaţi. Tu care eşti moartă şi îngropată din punct de vedere artistic

Tu care eşti un zero al cinematografiei

Te-ai impus şi ai fost impusă prin evreisme, jidanisme ca decan, ca director de teatru, în cinematografia românească şi mondială

Tu coruptă nenorocită care ai obţinut fonduri nemeritate în baza evreismelor şi jidanismelor

Tu scursură ordinară care nu meriţi să calci pe pământ românesc

Ţi-ai câştigat biletul către lagărul corupţilor alături de alte scursuri corupte

O să-ţi ţină de plictiseală politicianul zero dacian Cioloş, tot o scursură ordinară“, scrie in mesajul email trimisTeatrului Evreiesc de Stat.

La acest mesaj a reacţionat şi Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 din Bucureşti, care a şi publicat imaginea emailului: „Mintea mea nu poate concepe.

Am fost crescut altfel. Am trăit pe lângă altfel de oameni. Am citit cărţi, da, despre o epocă pe care o credeam uitată. Le-am citit cu mintea omului care era convins că epoca aceea a trecut.

Că omenirea este cu (măcar) un pas în faţă.

Pare că am greşit.

Înţeleg că Facebook blochează conturile celor care postează cum arată răul în stare pură. Nu este un rău primitiv, ci un rău elaborat. Un rău cu referinţe istorice, cu referinţe culturale. Un rău educat.

Este un rău care înţelege lumea şi decide să fie rău.

E mult mai uşor să lupţi cu oameni care sunt răi pentru că vor mai mulţi bani. Care fac lucruri ilegale să câştige mai mult. Asta e uşor, pentru că există feluri legitime de a câştiga bani şi îi poţi îndrepta spre acele feluri.

E greu însă să lupţi cu un rău care are ca principală motivaţie ura. E teribil de greu să lupţi cu un astfel de rău“, a scris edilul pe pagina de socializare.

mesaje de ameninţare pe care le-a făcut publice pe contul său de Facebook. Mesajul a fost trimis de către un „Andrei Illarie" pe toate adresele oficiale ale Teatrului Evreiesc de Stat, fiind semnat la final „din partea partidului AUR". Maia Morgenstern a primit

Autorul mesajului i-a transmis actriţei că doreşte să incendieze Teatrul Evreiesc, împreună cu toţi actorii de acolo. „Intenţionez să o omor pe nenorocita aia de Maia Morgenstern pentru că a îndrăznit să vorbească împotriva prietenului meu, pentru că a stârnit ceva. Are zilele numărate. În numele prietenului meu, vă pot promite că intenţionez să-i dau foc teatrului vostru idiot de idiş. Intenţionez să o arunc într-o cameră de gazare, într-un cuptor murdar unde o voi arde pe ea şi pe copiii ei murdari”, se arată într-o parte a mesajului publicat de actriţă, care conţine mai multe expresii de nedescris.

Maia Morgenstern a depus ulterior o plângere la poliţie, iar în urma analizării mesajului, anchetatorii au ajuns la concluzia că adresa IP a autorului nu este cea reală, şi că adresa de e-mail folosită, pe numele „Andrei Illarie”, nu este asociată cu conturi de pe reţelele sociale sau alte site-uri web.

Brigada Antiteroristă a SRI a colaborat cu Poliţia Română în ancheta referitoare la mesajele de ameninţare făcute la adresa directoarei Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern. În urma cercetărilor au fost identificate două persoane, informează Poliţia Română.