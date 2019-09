Tudorel Toader, despre desfiinţarea Comisiei Iordache: Felicitări, Marcel Ciolacu! Nu îmi asum ce au făcut alţii

„Inventarierea moştenirii Comisiei Iordache va începe cu modificările aduse legilor justiţiei şi încercările repetate de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală! Felicitări pentru Marcel Ciolacu, conform mediafax.ro

PS: În repetate rânduri am afirmat faptul că îmi asum tot ceea ce am făcut, sau nu am făcut la MJ, precum şi faptul că nu îmi asum ceea ce au făcut, sau nu au făcut alţii, pentru justiţie!”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Precizările vin după ce birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marţi, desfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea Legilor justiţiei, al cărei preşedinte era Florin Iordache.

Solicitarea a fost făcută de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: