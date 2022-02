Militarii americani vor ajunge cu blindatele Stryker în România U.S. Army Photo by Jacob Bradford

Este o chestiune de câteva zile până la anunţata sosire a celor 1.000 de militari americani în România cu tot cu blindatele lor Stryker pe care le au în dotare. Militarii americani fac parte din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment), luptă sub sloganul „Toujours Pret” („Mereu pregătiţi) şi ne-au mai vizitat ţara cu prilejul unor exerciţii comune programate, dar de data asta vor sta în România pentru o perioadă încă necomunicată.

„1.000 de soldaţi ce momentan sunt staţionaţi în Germania vor fi repoziţionaţi în România în zilele ce urmează. Este o unitate Stryker, de cavalerie mecanizată, care e menită să fie dislocată rapid şi să se mişte iute odată ce e pornită. Va suplimenta cei circa 900 de militari americani ce sunt în prezent în România”, a explicat John Kirby, ofiţerul de presă al Pentagonului, care a mai menţionat că dislocarea trupelor este făcută la solicitarea României.

Câte blindate ajung în România?

Locul în care îşi vor avea militarii americani baza în România nu a fost încă transmis, dar trebuie menţionat că în ţara noastră mai sunt dispuşi aproximativ 1.000 de militari americani în Baza de la Kogălniceanu (trupe terestre cu transportoare Stryker, maşini de luptă Bradley, tancuri Abrams şi elicoptere Black Hawk sau Apache), la Deveselu, unde operează scutul antibalistic Aegis Ashore, marea supărare a Moscovei şi mai ales a lui Vladimir Putin, şi la Câmpia Turzii, unde sunt dronele MQ-9 Reaper, similare celei folosite pentru uciderea generalului iranian Soleiman.

Necomunicat încă este şi numărul blindatelor Stryker (în diverse variante) dislocate de batalionul american în România. Totuşi, trebuie spus că, în mod normal, o astfel de unitate este formată din 130 de astfel de vehicule de transport pentru infanterie, 9 vehicule cu rachete ghidate antitanc, 27 de vehicule de evacuare medicală, 12 vehicule de genişti, 32 de vehicule de comandă, 36 de vehicule cu mortiere de 120 mm, 56 de vehicule de recunoaştere, 13 vehicule de sprijin împotriva incendiilor, 3 vehicule de recunoaştere NBC (nuclear, bacteriologic, chimic) şi 12 Stryker dotate cu tun de calibrul 105 mm.

Îndelungată experienţă de luptă

se autocaracterizează ca fiind „o forţă autonomă modernă, care se poate desfăşura rapid, cu un istoric dovedit de furnizare a forţei tereste decisive”. Înfiinţat în anul 1836, Regimentul 2 de Cavalerie al US Army, care în prezent este compus din 5.000 de militari şi staţionează în baza Rose Barracks din Vilseck, Germania,„o forţă autonomă modernă, care se poate desfăşura rapid, cu un istoric dovedit de furnizare a forţei tereste decisive”.

2nd Cavalry Regiment a luptat inclusiv în Războiul Civil sau în cele două Războaie Mondiale, dar mai recent militarii din această unitate au constituit o forţă de bază în mai toate înfruntările în care a fost implicat Pentagonul. În perioada Războiului Rece, 2nd Cavalry Regiment a avut misiunea de a asigura securitatea frontierei de-a lungul celor 731 de kilometri ai Cortinei de Fier. Este vorba de 375 de kilometri de-a lungul graniţei RFG-RDG şi 365 de kilometri de-a lungul graniţei RFG-Cehoslovacia.

În 1990, 2nd Cavalry Regiment a fost trimis în Arabia Saudită ca se să pregătească pentru operaţii de luptă, iar câteva luni mai târziu era una dintre primele unităţi intrate în Irak. Într-o misiune-fulger, militarii americani au distrus atunci 55 de tancuri şi 45 de blindate irakiene şi au anihilat două brigăzi din vestita Gardă Republicană.

Oricum, până la finalizarea Operaţiunii Furtună în Deşert, 2nd Cavalry Regiment a rupt linia defensivă a Gărzii Republicane, s-a deplasat peste 250 de kilometri în interiorul Irakului, a capturat 2.000 de prizonieri şi a distrus 159 de tancuri inamice şi alte 260 de vehicule. Pierderile regimentului includ 6 militari ucişi şi alţi 19 răniţi.

Unitatea a mai fost implicată în operaţiuni în Bosnia-Herţegovina şi Haiti, dar în anul 2003 a revenit în Irak în Operaţiunea Iraqi Freedom unde a a participat la mai multe lupte. În total, în cele 15 luni de misiune, 2nd Cavalry Regiment a pierdut în Irak 25 de militari, iar alţi 250 au fost răniţi. Militarii americani au avut confirmări pentru uciderea a peste 100 de irakieni şi capturarea a peste 1.100 de prizonieri.

În fine, la 15 martie 2010, Regimentul 2 de Cavalerie al US Army a fost trimis în Afganistan în cadrul Operaţiunii Enduring Freedom şi a asigurat zone ca Uruzgan şi Kandahar.

Mai multe variante constructive

În principal, militarii din Regimentul 2 de Cavalerie sunt dotaţi cu blindate Stryker, un model de maşini de luptă ale infanteriei pe roţi care în funcţie de variantă pot avea o mare putere de foc şi care este înrudit oarecum cu noile blindate ale Armatei Române, Piranha V, ambele fiind concepute de General Dynamics.

Vehicule complexe, blindatele Stryker au şi un preţ pe măsură, de peste 4,9 milioane de dolari. Au un blindaj de 14,5 milimetri şi ca armament principal pot fi dotate cu o mitralieră grea de 12,7 milimetri, un lansator de rachete ghidate antitanc, un aruncător de grenade de 44 de milimetri montat într-o turelă telecomandată, un tun de 30 de milimetri Mk44 Bushmaster II sau chiar cu un tun de 105 mm. Stryker mai poate fi echipat pentru misiuni de recunoaştere, ca vehicule de comandă sau pentru evacuare medicală.

Modificate după participarea la lupte

Blindatele Stryker au fost fabricate în aproape 5.000 de unităţi şi au intrat în serviciul de luptă în anul 2002, dar cu timpul au suferit mai multe upgrade-uri. De exemplu, după ce militarii americani s-au confruntat cu dispozitivele explozive improvizate utilizate de talibanii din Afganistan, Pentagonul a solicitat o configuraţie nouă a corpului maşinii de luptă, dar şi un blindaj îmbunătăţit, scaune cu atenuare a exploziei şi un sistem de gestionare a gărzii la sol. În plus, blindatele Stryker au primit sisteme de suspensie şi frânare îmbunătăţite, dar şi anvelope mai performante.

Apoi, în februarie 2018, US Army a anunţat că vehiculele Stryker vor fi modificate cu senzori şi arme pentru a îndeplini o cerinţă intermediară de apărare aeriană cu rază scurtă de acţiune (M-SHORAD). În fine, în acest an, Pentagonul vrea să mai aducă un upgrade important blindatelor Stryker. Concret, unele dintre ele vor fi dotate cu un laser de luptă care are o putere de 50 kW care va fi utilizat împotriva dronelor şi rachetelor.

Vehiculul Stryker a fost larg utilizat în mai toate conflictele în care s-a implicat US Army. Astfel, blindatul a „luptat” în Irak (între altele, a avut un rol principal în Bătălia pentru Mosul), Afganistan şi chiar Siria, unde a fost folosit de operatorii americani din Forţele pentru Operaţii Speciale.