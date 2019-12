Scandalul Euroins: şoferii reclamă întârzieri intenţionate la plata despăgubirilor aferente poliţelor RCA

Concret, Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), susţine că Euroins refuză să facă constatările în termenul şi cu respectarea dispoziţiilor legale, întârziind astfel efectuarea reparaţiilor, maşinile fiind astfel blocate în service pe termen exagerat de lung. „Dacă veţi suna la Euroins, veţi constata că nu ştiu când pot face constatarea pentru un autovehicul nedeplasabil. Acest lucru este foarte grav şi cerem de urgenţă ca ASF să ia măsuri. Prin notele interne Euroins, nu numai că se încalcă dispoziţiile legale, ci creează în sarcina noastră, a păgubiţilor, obligaţii care nu sunt prevăzute de lege, cum ar fi prezentarea de către păgubiţi doar în centrele de constatare ale Euroins, pentru efectuarea constatărilor", susţin reprezentanţii COTAR.





Afirmaţiile acestora sunt susţinute şi de o serie de înregistrări din care rezultă clar cum operatorul Euroins refuză să facă constatarea în locul indicat de către păgubit, încălcând astfel legea. „Maşina nu se poate deplasa singură. Are radiator spart şi martori aprinşi şi am lasat-o la locul accidentului", îi spune un şofer din Capitală care a avut in accident în Giurgiu operatoarei de la call center-ul Euroins. De parcă nu ar fi înţeles ce îi spune şoferul, aceasta îi indică păgubitului ce are de făcut: „Aduceţi maşina în Bucureşti şi după mai sunaţi din nou pentru programare". Şocat, şoferul păgubit întreabă de ce nu poate duce maşina direct într-un service auto dacă tot este obligat să o aducă în Bucureşti, loc în care s-ar putea face şi constatarea. „S-a schimbat procedura. Actele de reparaţie se fac acum numai în centrele de constatări daune", a replicat sec operatoarea Euroins.





Suma calculată pentru despăgubire, comunicată verbal





Potrivit legii, asiguratorul RCA este obligat să efectueze constatarea în trei zile de la avizarea daunei. „Solicităm, pe această cale, reprezentanţilor Euroins să respecte legea şi să efectueze urgent toate constatările daunelor, deoarece sute de autovehiculele sunt blocate în service-uri, nereparate", se menţionează în comunicat. La nivelul ASF se cunosc mai toate încălcările de lege pe care le fac angajaţii Euroins la cererea conducerii companiei.





Mai grav este că săptămâna trecută, după ce grupul de service-uri AutoCar a semnalat pentru prima dată problemele pe care le au asiguraţii Euroins şi a cerut ASF ca asigurătorul să fie amendat şi să-i fie restricţionat accesul la piaţă, cei din conducerea companiei au promis corectarea situaţiei, dar nu au făcut-o. "Convocaţi la ASF, pe 28 noiembrie, cei din conducerea Euroins au promis transmiterea unei instrucţiuni către toate compartimentele cu atribuţii în instrumentarea şi lichidarea daunelor, prin care să clarifice modul de operare, astfel încât posibilele abateri de la actele normative incidente să fie evitate. Nu au schimbat nimic, iar conducerea continuă să le creară inspectorilor de daune să încalce legea. Se pare că se va depune şi o plângere penală împotriva conducerii asigurătorului care esta acuzată de abuz în serviciu. Şi controlul pe care ASF demarează astăzi nu va avea efectul scontat din cauza amenzilor mici, de cel mult 50.000 de lei. La o companie care are încasări zilnice de milioane e un mizilic ", au precizat surse din piaţă.





Euroins: Documentele sunt variante preliminarii





În replică, reprezentanţii companiei de asigurări au transmis că Euroins va continua să îşi îndeplinească obligaţiile legale faţă de clienţii RCA prin asigurarea unui flux complet, pe întregul teritoriu al României. „În legătură cu informaţiile vehiculate în unele canale media în data de 27 noiembrie, Euroins România Asigurare-Reasigurare SA confirmă că va continua să îşi îndeplinească obligaţiile legale faţă de clienţii RCA prin asigurarea unui flux complet, pe întreg teritoriul României. Documentele interne publicate sunt versiuni preliminarii, incomplete, şi au fost folosite între-un context manipulativ", notează compania.