Rise Project: Adevărul despre Dan Barna

Materialul a fost publicat în ziua în care liderul USR merge la Cotroceni la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier.

”Prezidenţiabilul vrea să-i întoarcă pe români în ţară, dar şi-a consolidat cariera pe seama unora nevoiţi să plece. Opozantul şi-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de şcoală. La bilanţ, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieşi, în timp ce oameni aflaţi în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie. Vorbim despre persoane cu dizabilităţi sau proveniţi din medii defavorizate, greu de integrat pe piaţa muncii şi extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câştigat milioane sub pretextul facerii de bine”, spun jurnaliştii Rise Project în articolul publicat marţi.

”Trei proiecte europene generoase arată ca după război. Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăţi fictive, furturi de echipamente şi discursuri despre frumuseţea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire. (...) Proiectele îngropate de Grupul de Consultanţă şi Dezvoltare – DCG s-au numit “Punţi Comunitare” (social), “SES-am Deschide-te” (social) şi “Biblioteca Bunelor Practici” (antreprenorial), iar aceasta e povestea lor. În centru se află candidatul Alianţei 2020 USR PLUS, consultant pe fonduri europene, apoi fost secretar de stat în guvernul tehnocrat la Ministerul Fondurilor Europene. Barna, 44 de ani acum, a ieşit din firmă de îndată ce a intrat în minister”, scrie Rise Project.

“Din 2007 până astăzi, compania fondată de Dan Barna şi Dragoş Jaliu a fost parteneră sau beneficiară directă în 20 de proiecte pe fonduri europene care însumează 166 de milioane de lei. Ca subcontractor, între 2008 şi 2015, firma a furnizat cursuri, consultanţă, servicii de publicitate şi protocol, în valoare de 3,3 milioane de lei, către mai multe instituţii ale statului: Primăria Sibiu condusă de Iohannis, Ministerul de Interne condus de Dan Nica, Ministerul Dezvoltării Regionale condus de Elena Udrea, Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Agriculturii şi mai multe Consilii Judeţene din ţară. Majoritatea contractelor au fost obţinute prin cerere de ofertă sau achiziţie directă. Candidatul USR la preşedinţie s-a retras în 2016 din companie şi a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene în guvernul tehnocrat. Anul trecut, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare – DCG s-a întors la Alba, ca lider de proiect european. Cu o nouă finanţare de 11,8 milioane de lei, înfiinţează întreprinderi start up în centrele urbane din judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş. “Ne propunem să încurajăm antreprenoriatul în Regiunea Centru, prin crearea unui cadru dinamic şi sustenabil, favorabil dezvoltării abilităţilor antreprenoriale”, sună anunţul postat pe site-ul firmei. Proiectul se află deocamdată în faza de implementare. Compania lui Barna a fost verificată în teren de OIR POSDRU ALBA, dar totul a fost ok, ni s-a transmis. Ultimul control de la minister a plecat şi el cum a venit”, mai arată jurnaliştii Rise Project.

Rise Project a anunţat de ieri publicarea materialului, iar Dan Barna a reacţionat în scurt timp. „Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înţeles că au investigat proiecte pe care le-am desfăşurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor şi consultant în domeniul fondurilor europene. Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanţare europeană. E un risc inerent şi asumat în astfel de cazuri, mai ales într-o etapă de pionierat”, afirma Dan Barna. El a mai relatat că le-a răspuns deschis şi onest la toate întrebările. „Îl consider un exerciţiu de transparenţă şi normalitate într-o campanie electorală. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani în fonduri europene şi am construit una dintre cele mai de succes companii în domeniu. Am contribuit la reuşita a zeci de proiecte. Am ajutat autorităţi publice, ONG-uri şi companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat în aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea şi sunt mândru de ceea ce am reuşit să fac, a fost o experienţă extraordinară”, a adaugat liderul USR,

El a mai subliniat că această experienţă l-a dus în guvernul Cioloş, unde împreună cu echipa de la Fonduri Europene a reuşit în 6 luni să aducă în ţară 7,2 miliarde de euro.