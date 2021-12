Radu Preda, acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu două milioane de lei: „Intenţia mea de a reveni în ţară a trezit speranţe, dar şi spaime“

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a anunţat recent că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu cheltuirea unor fonduri de la bugetul de stat, în cuantum de 1.887.450 lei, utilizaţi pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă şi proiectare de specialitate în vederea realizării proiectului „Memorialul Închisoarea Tăcerii Râmnicu Sărat şi Centrul Educaţional privind Comunismul în România”.

Radu Preda, care la acea dată era preşedintele institutului, spune că această plângere „ privind o prezumată folosire inadecvată a banilor publici în timpul mandatului meu (aprilie 2014-ianuarie 2020) şi având drept beneficiar proiectul de restaurare şi valorificare memorială a fostei puşcării de la Râmnicu Sărat ridică o seamă de întrebări, nu doar de natură juridică“.

Prima întrebare ar fi, din punctul lui de vedere, este de ce această sesizare tardivă? „Conducerea actuală a IICCMER a fost la curent cu toate acţiunile din perioada în care am condus instituţia. Răspunsul: dincolo de eventuala prescriere a prezumatei fapte, momentul ales nu este deloc întâmplător. De doi ani de zile, IICCMER a blocat toate proiectele majore, de la săpăturile şi căutările arheologice la noi sesizări penale, de la noua ediţie a manualului de Istorie a Comunismului în România la dicţionarul detenţiei feminine, de la prezenţa, via internet, în condiţiile pandemice, în dezbaterea internaţională la alte proiecte care, în anii anteriori, au adus în mod vădit plus valoare. Dincolo de atmosfera ostilă libertăţii de cercetare, actuala conducere a deturnat scopul IICCMER, suficient ar fi să ne gândim la tentativa de instrumentalizare a istoriei recente în scopuri vădit politice (cazul „Meleşcanu la Viena”).