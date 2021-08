Pompierii români, adevăraţi eroi în tragedia greacă

Cu toate că au ajuns numai de câteva zile de intervenţie în infernul din Grecia, pompierii români par să stăpânească situaţia în sectorul care le-a fost repartizat pe insula Evia, care la un moment dat părea să fi căzut definitiv victimă a incendiilor. Prin modul exemplar în care îşi fac treaba şi datorită tacticilor folosite în lupta cu flăcările, militarii români au cucerit respectul colegilor greci. În plus, prin eficacitatea, viteza, organizarea, meticulozitatea şi reflexele instinctive demonstrate, pompierii români au reuşit să-i uimească pe localnici. „Par să provină de pe o altă planetă”, a concluzionat o publicaţie elenă despre pompierii români.

În cursul zilei de ieri, în cea de-a treia zi, salvatorii au acţionat pentru stingerea incendiilor din zona Spathari, intervenţia asigurându-se cu 6 maşini de stingere, două cisterne şi o dronă. Totodată, similar zilelor trecute, şase pompieri au avut misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor cu apă, precum şi formarea de culoare pentru limitarea propagării incendiilor, cu ajutorul drujbelor.

O situaţie mai deosebită a fost întâlnită luni seară, când, la retragerea echipajelor în bază, a fost observat un incendiu pe vârful unui deal abrupt. Au fost executate recunoaşteri cu o dronă şi cu un autoturism cu capabilităţi off-road, nefiind identificat niciun traseu care să permită apropierea de focare. Având în vedere configuraţia terenului, dar şi pentru că se lăsase noaptea, pompierii români s-au retras la bază. Au revenit ieri-dimineaţă şi, pentru a avea o imagine de ansamblu, au efectuat o recunoaştere din aer a zonei respective, cu ajutorul dronei.

De altfel, pompierii români s-au folosit de două drone încă de la sosirea în Grecia. Cu ajutorul acestora au fost identificate drumuri secundare de acces pentru a ajunge rapid la locul incendiilor, dar au fost descoperite şi surse de apă pentru o rapidă realimentare a autospecialelor de stingere. „La sosirea în Evia, pompierii români au înfiinţat peste noapte un centru independent cu servicii de logistică. Apoi au procedat la cartografierea drumurilor forestiere cu drone, au calculat direcţia vântului şi au folosit tehnologie de comunicaţii de ultimă generaţie. În acelaşi timp, au profitat de zecile de pâraie care trec prin zonă şi cu furtunurile racordate între ele pe distanţe de peste 60 de metri, au pornit să stingă flăcările“, au scris ziariştii eleni.

Şeful DSU, Raed Arafat, susţine că această tehnică de realimentare nu este nouă, dar că militarii români au pus-o în practică perfect. „Folosirea unui pârâu pentru tragerea de apă cu maşina de pompieri este una dintre tehnicile cunoscute. Dacă noi am plecat cu şase maşini de incendii şi două cisterne, normal că cisternele alimentează din pârâu şi merg şi alimentează maşinile de pompieri sau direct din pârâu şi sting incendiile ca să nu consume tot ce este în rezervorul lor. Acestea sunt tehnici şi tactici care sunt cunoscute din punctul de vedere al pompierilor pentru intervenţie, ceea ce este important este că ei au exersat acest lucru şi au ştiut foarte bine cum să valorifice tot ce au în dotarea lor la acest moment”, a precizat Raed Arafat.

Conform planificării iniţiale, misiunea pompierilor în Grecia ar fi de zece zile, dar şeful DSU susţine că, cel mai probabil, aceasta va fi prelungită. „Inspectoratul General a discutat cu ei şi ei sunt dispuşi să rămână, noi putem inclusiv să facem o rotaţie de personal, chiar pe cale aeriană, ca să nu facă un drum lung. Rămâne tehnica şi doar personalul se schimbă, dar se pare că nu este nevoie de acest lucru în acest moment. Rămânem în legătură cu Protecţia Civilă Europeană, sub egida căreia se face această intervenţie şi cu colegii care sunt acolo şi împreună se va decide dacă se înlocuiesc, dacă rămân, sau dacă nu mai este nevoie şi se întorc“, a mai explicat Raed Arafat.

Pompierii români au povestit pe Facebook că localnici de pe insulă folosesc orice ocazie pentru a le mulţumi pentru curajul de care dau dovadă în lupta cu flăcările. "În prima dintre zilele când am început dificilele acţiuni de stingere, în momentul când ne întorceam de la intervenţie, murdari şi obosiţi, am fost aşteptaţi de un grup de localnici ce s-au strâns în faţa mănăstirii unde ne odihnim pentru a ne aplauda şi mulţumi pentru ceea ce facem pentru ei. Nu înţelegem ce ne spun, dar am putut citi mulţumirea şi bucuria pe chipurile lor", a relatat plutonierul adjutant Nicu Taman, de la Staţia de Pompieri Râmnicu Sărat.

Mulţumirea localnicilor este amintită şi de un coleg al acestuia. "Am ajuns la 02:00, si am dormit până la 06:00, când ne-am trezit să plecăm la intervenţie. Am fost frânt, dar a meritat. Incendiul se extinde foarte rapid, orice focar stins contează şi nu putem pierde timp. Facem tot ce putem ca incendiul să fie lichidat cât mai repede. Avem tot ce ne trebuie, chiar şi în plus, localnicii ne aduc şi ei foarte des mâncare şi apă, chiar dacă avem destule. Suntem obosiţi după intervenţii, nu e deloc uşor, dar ne odihnim şi o luăm de la capăt. Ceea ce contează foarte mult e gratitudinea cu care ne întâmpină localnicii, ce ne încarcă cu energie şi ne oferă puterea să o luăm de la capăt în fiecare zi", a povestit plutonierul major Daniel Lăcustă de la Detaşamentul Buzău.