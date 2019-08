Poliţia începe să intre în catacombele monstrului din Caracal. De peste tot răzabate un miros puternic de cadavru

„Se va trasforma într-un şantier de construcţii pentru că în toată gpspodăria exstă foraje diverse, puţuri infundate sau nu, tuneluri şi, în general mult beton turnat fără rost. Este cred eu un fel de cimitir la propriu şi la figurat al istoricului infracţional al lui Dincă. Din pereţi, tencuială şi în general din acele grote iese numai miros de cadavru”, a precizat Tonel Pop.

„Aici trebuie să se facă săpături, are buncăre betonate, are puţuri, are tranşee. Anchetatorii au spus că vor face aceste cercetări, dar mie îmi este teamă că în momentul în care se va spune că a doua victimă este Luiza să se închidă cazul.

Pentru mine este clar, după părerea mea el are o bibliotecă mare de infracţiuni, dar dacă le dă pe cele două închide cazul.

Asta e altă strategie. În mod clar el are o tehnică bine stabilită, cred că în timp util sper să vedem cu cine are contact, cine îl învaţă, îţi dai seama imediat dacă îl învaţă cineva sau nu, spune chestii de extremă fineţe, de exemplu: mi-a povestit una dintre fete că nu a putut să scoată bani, am crezut că bate un apropo să îi dau eu bani contra sex, că nu a avut intenţia.

După cum s-a exprimat el, fata din luna cutare, nu cred că sunt singurele victime. Noi o să cerem audierea poliţistului care a vorbit cu el, ce a spus, ce a făcut, ce au vorbit, nu făcea parte din anchetă, nu avea nicio treabă. El a vorbit cu soţia lui Dincă, cu el, nu făcea parte din această anchetă. Noi o să cerem o anchetă, nu o să lăsăm aşa, un arestat preventiv are măsuri drastice, este păzit de gardă, nu are voie să ia contact, să discute, în niciun caz cu o persoană străină de anchetă. Este clar că erau amici, prieteni, ceva de genul.

Şi eu cred în această ipoteză, să vedem acest poliţist dacă a fost de bună credinţă, nu spunem că toată lumea e rea, dar avem un conglomerat de lucruri neprocedurale, dubioase.

Să vedem ce e cu acest poliţist, cine este acest poliţist care a spus că vede maşina inculpatului când maşina nici măcar nu era acolo”, a mai spus avocatul familiei Luizei Melencu.

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, spune că, din declaraţiile date în cadrul anchetei, a reieşit că familia fetei a fost sunată de mai multe persoane, pentru a fi „amăgită~, „în sensul în care să stea liniştită, să nu reclame la Poliţie sau la Parchet, eventual să nu o caute~.

„Ce este esenţial este că mai multe persoane ar reieşi că au sunat de pe numere diferite, şi nu o singură persoană, iar noi avem un singur inculpat, pe domnul Dincă", afirmă avocatul.

Marţi, anchetatorii au reluat cercetările la locuinţa lui Gheorghe Dincă din Caracal, fiind făcută o percheziţie informatică. În acelaşi timp, au loc căutări în pădurea unde luni au fost descoperite fragmente osoase şi cenuşă, într-un sac. Avocatul Tonel Pop a spus că percheziţia informatică are două etape: una a clonării datelor stocate în acele medii, iar apoi analiza propriu-zisă, adăugând că în prezent se clonează datele dintr-un laptop, trei telefoane şi un aparat foto.









