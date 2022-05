Piedone, înainte de pronunţarea în dosarul „Colectiv”: Justiţia şi Dumnezeu îşi vor spune cuvântul. Dimineaţă, după ce am zis Tatăl nostru, mi-am dat cu mir

„Voi diseară ştiti că sunteti acasă, eu nu ştiu. Ce s-a reglementat, nimic. Vidul de legislatie persistă. Vezi un afis, intrii pe propria ta raspundere. Azi justiţia îşi va spune cuvântul şi Dumnezeu. Colectivul a declanşat semnalul de alarmă pt cine? (...) Dacă Piedone poate să îi învie pe toţi morţii aia (...) Am tăcut 7 ani de zile. Nu puteţi şti ce înseamnă să nu te bucuri de ziua de mâine, nu e nimeni fată mare, dar vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce nu am făcut. Eu nu cred nimic, cred doar în Dumnezeu”, a declarat Piedone.

„Orice s-ar întâmplă astăzi, mă vedeţi capul sus, merg înainte. După ce am zis "Tatăl nostru" şi mi-am dat cu mir, cel mai rău îmi pare că nu am fost atât de ordinar, jigodie, raportat cu toţi ăştia care racolează fete. Prieteni sunt doar virtuali, dacă, ferească Dumnezeu, mâine, avem nevoie de un transplant du-te la prietenul cel mai bun, nu o să ţi-l dea.Nu am prieteni, nu există”, a mai spus Piedone, fiind întrebat la ce s-a gândit dimineaţă.



Primarul de sector a mai explicat că şi-a delegat atribuţiile în aşteptare sentinţei. „Î ntr-o normalitate neştiind ce se întâmplă, scaunul va fi veşnic, fizicul se schimbă, ori prin vot, am obligativitatea morală de a lăsă continuitate”, a spus Piedone.

Curtea de Apel Bucureşti ar putea pronunţa, joi, sentinţa definitivă în dosarul „Colectiv”, în care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu, în legătură cu tragedia în urma căreia au decedat 64 de persoane.