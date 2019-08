Patron din turismul românesc, atac dur la premierul Bulgariei: „Cum poate obraznicul să declare aşa ceva?“

”Boiko Borisov a întrecut orice limită! Declaraţiile sale sunt incalificabile. Pe noi, românii, ne jignesc aceste afirmaţii. Cu toate acestea, românii vor continua să meargă în vacanţă acolo, indiferent ce spune el. Însă declaraţiile oficialului bulgar sunt anti-PR, nu sunt de bun augur din punct de vedere politic. Cum poate obraznicul să declare aşa ceva, când noi îi aducem 500.000 de turişti, că Albena şi Nisipurile de Aur trăiesc pe spatele turiştilor români?”, se întreabă Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45.



Acesta afirmă că premierul bulgar şi-a permis să fie arogant din cauză că ţara vecină are circa 10 milioane de turişti anual, mult mai mult decât România.



”Urât! Sunt nişte afirmaţii de proastă factură pe care le pui pe seama lipsei lui de educaţie. Nu se face aşa ceva. El este un miliţian care a ajuns preşedintele ţării. Iar eu consider bulgarii că sunt prietenii noştri. Am mâncat aceeaşi pâine amară în comunism. Totuşi, ceva bun ei au făcut, că au 10 milioane de turişti”, a adăugat el, pentru News.ro.



În staţiunile de la munte şi în cele balneoclimaterice din România Paralela 45 a depăşit 15.000 de turişti, în timp ce în Bulgaria compania estimează vânzări spre 3.000 de turişti.



Conform Info sud-est, Boiko Borisov a declarat pentru mass-media bulgară, preluat de cotidienele „Sega” şi „Dnevnik”, în 2 august, că „turiştii români care ajung în Bulgaria sunt principalii responsabili pentru răspândirea pestei porcine africane”.



Şeful guvernului de la Sofia a mai subliniat că, zilnic, aproximativ 5.700 de autovehicule româneşti intră în Bulgaria pe Podul Prieteniei, de peste Dunăre, de la Giurgiu-Ruse, şi că acestea poartă vina răspândirii pestei porcine.



La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe şi-a exprimat surprinderea şi dezamăgirea faţă de declaraţiile şefului Guvernului de la Sofia despre turiştii români, amintind că aceştia contribuie substanţial la PIB-ul Bulgariei.



"Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a răspunde la afirmaţiile nefericite ale premierului Bulgariei, Boiko Borisov, nu putem să nu ne manifestăm surprinderea şi dezamăgirea pentru modul în care premierul bulgar s-a referit la turiştii români, mai ales în condiţiile în care acestia contribuie substanţial la PIB-ul Bulgariei", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: