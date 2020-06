OMS retrage afirmaţia potrivit căreia asimptomaticii transmit „foarte rar” coronavirusul

Doctorul Maria Van Kerkhove, cea care a făcut controversata declaraţie luni, a declarat marţi că s-a bazat numai pe două sau trei studii nepublicate şi că totul a fost o „neînţelegere”.

„Răspundeam la o întrebare, nu am emis un punct de vedere al OMS”, a spus ea, marţi, potrivit The New York Times, în timpul unei conferinţe special organizate pentru a lămuri acest aspect.

„Se pare că este rar ca un individ asimptomatic să transmită mai departe virusul. Vrem să ne concentrăm pe cazurile simptomatice”, declara luni Maria van Kerkhove, epidemiolog OMS, într-o conferinţă de presă.

Declaraţia sa a fost aspru criticată de oamenii de ştiinţă care au susţinut că OMS creează confuzie, având în vedere implicaţiile de amploare ale politicii publice. Guvernele din întreaga lume au recomandat purtarea măştilor de protecţie şi măsuri de distanţare socială din cauza riscului de transmitere asimptomatică.

O serie de oameni de ştiinţă au spus că comentariile doctorului Van Kerkhove nu reflectau cercetările ştiinţifice actuale.

Dr. Van Kerkhove a corectat marţi afirmaţia spunând că estimările privind transmiterea de la persoanele asimptomatice nu au o bază precisă. După clarificările de astăzi, rămâne în vigoare declaraţia oficială a OMS, mai ales că afirmaţia epidemiologului nu era bazată pe date publice care să o susţină.

De asemenea, afirmaţia nu făcea distincţia între răspândirea asimptomatică şi presimptomatică. Alte studii au arătat că o persoană infectată este cea mai contagioasă chiar înainte să apară simptomele.