O profesoară de engleză este cercetată disciplinar pentru că a predat unor elevi de clasa a III-a o lecţie în care a folosit cuvântul „foot”

Totul a pornit de la cuvântul ”foot”.

Pronunţia cuvântului ”foot” poate fi ascultată şi online pe site-ul Cambridge Dictuionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foot

”As dori sa va intreb: pana cand vom continua sa permitem parintilor sa ne ceara socoteala despre cum trebuie sa ne sustinem orele si ce anume trebuie sa predam.

Sunt profesoara de limba engleza. Am avut lectia “Human body” la clasa a III a. Cuvantul “foot” (care se regaseste in carte) in limba engleza inseamna “picior, laba piciorului”. Acest cuvant se pronunta “fut”, doi de “o” in limba engleza se citesc “u”.

In ultima saptamana de scoala din decembrie, a venit la scoala mama unui elev sa ma reclame pe motiv ca folosesc cuvinte vulgare la ora. Doamna nici macar nu a venit la mine, s-a dus direct la director. Directorul nestiind despre ce e vorba, m-a chemat in cabinetul dansului sa discutam problema. Va jur ca in primele 5 min abia am reusit sa articulez un “aaa” intrucat am nimerit sub artileria vocala a mamei. Initial nu am stiut despre ce e vorba apoi am inteles ca doamna era focalizata pe laba piciorului din engleza, adica pe “fut” (pronuntie), “foot” (scriere). Am incercat sa ii explic doamnei ca nu e un cuvant vulgar, am venit chiar cu dictionarul, i-am aratat pronuntia, semnele din paranteza dar doamna era nu si nu! M-am enervat si am intrebat-o pe doamna de unde stie copilul ei ca acest cuvant “fut” e vulgar si unde l-a auzit? Vreau sa va spun ca aceasta discutie a durat o ora, timp in care eu trebuia sa fiu la alta ora ( s-a dus o colega in locul meu la clasa dar eu am pierdut o ora).

Au venit sarbatorile si am crezut ca doamna a inteles si problema s-a rezolvat.

Saptamana aceasta, am primit un telefon de la ISJ si desi i-am explicat doamnei inspector despre ce este vorba, luni trebuie sa ma prezint acolo pentru a explica situatia. Doamna a facut reclamatie si este hotarata sa mearga mai departe sa ma scoata din invatamant. Doamna este “potenta financiar” si manager al unei firme din oras. arată europafm.ro

Directorul este speriat ca din cauza mea va avea brigada in scoala intrucat stie cu ce se ocupa doamna si ce influenta are in “cercurile inalte”. Colegii mei se uita ciudat la mine si susotesc pe la colturi. Culmea e ca au aflat si copiii. Imaginea mea este patata. In 17 ani de invatamant nu mi s-a intamplat asa ceva niciodata si nu am avut nicio reclamatie.

De ce trebuie sa trec prin acest stres intrucat nu sunt vinovata cu nimic. Daca eu fac de suparare un avc pana luni, cine imi da inapoi sanatatea? Cum este posibil asa ceva?. Eu stiu ce am de facut, imi angajez si un avocat la nevoie dar pana unde lasam alte persoane sa ne distruga viata?

Stresul la care sunt supusa in aceste zile si alaturi de mine si familia mea cum imi va afecta sanatatea? Nu am fost om in aceste zile. Pana unde merge ura asta fata de cadrele didactice? De ce nu ne lasati sa ne facem meseria?”, a scris profesoara pe Facebook.

Povestea acestei anchete neobişnuite a fost adusă în spaţiul public printr-o postare făcută azi pe Facebook de Adriana Stanciu: