Ministerul Justiţiei, acord cu sindicaliştii din sistemul de penitenciare pentru plata drepturilor salariale

„Încă din momentul în care mi-au fost învederate problemele din sistemul penitenciar, nu numai că am manifestat deschidere la un dialog constructiv şi de bună-credinţă, dar am arătat şi determinare pentru a găsi soluţii la problemele existente. Mă bucur că astăzi am ajuns la un acord pentru implementarea soluţiilor identificate. Vreau să mulţumesc tuturor reprezentanţilor sindicatelor din sistemul penitenciar pentru excelenta colaborare. Până la urmă, avem un interes comun, constând în rezolvarea problemelor existente în sistemul penitenciar. Îmi exprim regretul că aceste probleme, deşi erau cunoscute de multă vreme, şi-au găsit rezolvarea abia acum”, a declarat ministrul justiţiei, interimar, Ana Birchall.





„Ministrul interimar al justiţiei, vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, doamna Ana Birchall, şi ministrul finanţelor publice, ministru al fondurilor europene, interimar, domnul Eugen Teodorovici, au avut, miercuri, 22 mai 2019, o întâlnire, la sediul Guvernului României, cu reprezentanţii sindicatelor din penitenciare, în cadrul căreia au fost discutate problemele existente, în acest moment, în sistemul penitenciar, semnalate în cadrul discuţiilor purtate, în ultimele săptămâni, cu ministrul justiţiei, interimar, doamna Ana Birchall, precum şi soluţiile propuse.

Discuţiile de la Palatul Victoria s-au finalizat cu acordul încheiat între reprezentanţii Guvernului României şi cei ai sindicatelor privind plata drepturilor de natură salarială şi de asistenţă socială a personalului din sistemul penitenciar în sumă totală de 80.972 mii lei, în cadrul unui calendar de plăţi agreat de comun acord”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

În urmă cu două săptămâni angajaţii din penitenciarele Aiud şi Rahova au organizat acţiuni de protest faţă de condiţiile de muncă. Printre revendicările acestora se numărau: adoptarea statutului poliţistului de penitenciare (eliminarea amendamentelor neconstituţionale, nedemocratice şi anti-sindicale), publicarea de urgenţă a ordinului de ministru privind plata orelor suplimentare pentru perioada 2019-2021 (impus prin OUG 114/2018) - similar celorlalte instituţii din structura de apărare naţională, interzicerea muncii forţate în sistemul penitenciar, unde deţinuţii sunt plătiţi, spre deosebire de personal; plata muncii suplimentare necompensate cu timp liber (conform legii) - similar celorlalte instituţii din structura de apărare naţională, stoparea suprasolicitării şi vulnerabilizării personalului ca soluţie pentru lipsa de resurse umane şi financiare, precum şi ca reacţie managerială la dezacordul de a munci suplimentar; plata cheltuielilor turistice pentru întreg personalul şi nu doar pentru 17% dintre salariaţi.



