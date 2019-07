Mihai Fifor: Este nevoie de o reformă sistemică la nivelul MAI

Ministrul Internelor, Mihai Fifor, anunţă măsuri dure în sistemul MAI după ce în spaţiul public au apărut îngregistrările 112 în care Alexandra nu doar că nu este ajutată de operatorii de la 112, dar este tratată cu răceală.





"Poliţia Română este o instituţie în care cetăţeanul trebuie să aibă încredere. Orice cetăţean trebuie să se simtă în siguranţă în România.





Cu siguranţă, da.Este nevoie de o reformă sistemică la nivelul MAI, coborând până la nivelul inspectoratelor. E nevoie ca oamenii să înţeleagă că aşa nu se mai poate. Am discutat cu Raed Arafat şi cu şefii de la IGSU. Nu vreau să se înţeleagă că dorim să facem schimbări cu orice preţ, dar o analiză trebuie să fie făcută şi trebuie luate măsuri", a declarat Mihai Fifor.





„Încă de la prima oră a dimineţii m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă din MAI, pentru că, aşa cum am spus şi ieri, îmi doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză. (...) Un lucru este cert, astfel de situaţii cum este cel de la Caracal nu trebuie să se mai repete şi, prin urmare, împreună cu colegii vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt care să poate să ducă în primul rând la prevenirea unor astfel de tragedii. (...) Vom avea o videoconferinţă cu şefii IPJ şi cu prefecţii. (...) Vă spun că toleranţa mea este zero în ceea ce priveşte modul în care înţeleg să-şi facă datoria colegii noştri. Nimeni nu va fi iertat, în momentul în care nu-şi îndeplineşte datoriile de serviciu, aşa cum trebuie şi cum ar fi trebuit s-o facă, iar cei care sunt vinovaţi în cazul de la Caracal, fără nici un fel de rezervă vor plăti, indiferent cine sunt aceste persoane.”, a mai spus Fifor.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: