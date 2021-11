Mărturii cutremurătoare. Cum a reuşit o româncă să provoace sute de oameni să vorbească despre suferinţele post-COVID pe pagina RoVaccinare

Practic, femeia din Statele Unite a fost bolnavă de COVID-19 timp de aproape un an, în urma unei singure infectări cu SARS-CoV-2. Acesta este cel mai lung caz de boală, documentat de cercetători, de la începutul pandemiei.

Presa a mai relatat despre cazul lui Dave Smith, un bărbat de 72 de ani din Marea Britanie, a cărui infecţie a durat mai mult de 290 de zile, adică aproape 10 luni. Şi tot din Marea Britanie a venit cazul lui Andrew Watts, în vârstă de 40 de ani, care a ajuns acasă după 300 de zile de spitalizare.



O româncă a enumerat sechelele lăsate asupra ei de virus şi cum a fost determinată să se vaccineze

Foarte mulţi dintre pacienţii români care au fost infectaţi spun că au suferit de Covidul lung. Practic, după vindecare aceştia au suferit cel puţin la fel de rău ca în timpul bolii.

„Infectată în 2020. Simptome post-COVID: căderea părului; dureri de cap persistente 6 luni; apariţia tiroidei autoimune; ridicarea gingiilor; deteriorarea dinţilor; dureri de genunchi; pierderi de memorie; mărirea dioptriei; oboseală (încă o mai am); momente de depresie; insomnii; creşterea colesterolului şi trigliceridelor cu care încă mă lupt; palpitaţii la inimă. Este tot ce am putut observa post-COVID”, îşi începe mărturia pe pagina de Facebook Rovaccinare, Adriana Stanciu.

Femeia povesteşte că este genul de persoană care îşi face analize periodic şi care are grijă de sănătatea ei.

„Ochelari purtam şi înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele şi colesterolul nu am avut niciodată probleme, dureri de cap erau, dar vagi, în schimb, în cele 6 luni au fost crunte, simţeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome uşoare, ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată. Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după COVID”, arată fosta pacientă.

Aceasta încheie prin a arăta că s-a vaccinat cu ambele doze, deşi după un an de la infectare încă mai aveam anticorpi.

La postarea Adrianei au comentat sute de români care au relatat despre sechelele pe care le-a lăsat infecţia asupra lor.

„La fel şi eu, la trei săptămâni după boală persista durerea de cap pe care înainte nu o aveam decât foarte rar, o tuse urâtă cu durere în piept şi spate, un disconfort în gât, de parcă aş avea o gheară, şi încă nu am miros, foarte puţin atunci când apropii ceva de nas pentru o secundă, apoi parcă se închide ceva şi nu mai simt nimic. Încă mă dor şoldurile, tare, obosesc, şi da, simt că am îmbătrânit cu 10 ani. Şi fizic, şi mental. Nu sunt vaccinată”, a scris Mioara Coroi.

„Eu am tot un an de când am fost infectată. Am fost pe terapie intensivă. Obosesc foarte repede când merg, încă mai am lichid la inimă, ficat afectat, părul nu-mi mai cade, îmi tremură tot corpul, glicemia încă nu şi-a revenit la normal, vedere afectată. Medicul mi-a spus că aşa rămân toată viaţa cu aceste urmări: pericardita, fibroza pulmonară, neuropatie. Atunci am slăbit 30 kg în 10 zile, dar acum am pus înapoi aproape dublu deoarece am tiroidă hashimoto şi mai multe boli autoimune. Acum sunt vaccinată cu ambele doze, chiar dacă medicii care se ocupă de mine nu mi-au recomandat vaccinarea. Nu mai vreau să trec prin ce am trecut, dar mai presus de toate nu cred că m-aş mai întoarce acasă!!! Multă sănătate vă doresc. Mergem înainte gândind pozitiv!!!”, a precizat şi Laura Adina.

O altă fostă pacientă spune că a decis să se vaccineze după ce a făcut boala. „Am avut COVID în ianuarie, am avut o formă mai grea (în spital cu perfuzii şi oxygen, 12 la număr). Acum, după aproape un an, îmi simt tot timpul limba arsă (inflamată), obosesc, mi-a căzut foarte mult părul, am luat medicamente pentru stoparea lui. Îi groaznic. Acuma sunt vaccinată cu două doze, urmează peste câteva zile să fac a treia doză. Multă sănătate tuturor!!!”, scrie Angie.

Mihăiţă Liberghiu povesteşte că a ales să se vaccineze după ce a făcut COVID pentru că după boală i-a fost cel puţin la fel de rău ca în timp ce era infectat.

„Şi eu am avut Covid în 2020, am rămas cu oboseală, pierderi de memorie, dureri articulare, confuzie. Şi fetiţa mea a avut în acelaşi timp cu mine, ea a rămas mult tîmp fără miros şi acum are foarte puţin glanda autoimună, oboseală. A făcut forma uşoară, dar covidul a lăsat urme. Eu m-am vaccinat acum 3 săptămâni. Am trecut şi nu doresc nimănui să treacă peste ce am trecut eu, am fost plimbată la trei spitale, că nu ştiau de ce am făcut febră o lună, vomă, dureri de cap, ganglioni inflamaţi, oboseală, palpitaţii la inimă şi nu puteam merge, oboseam foarte repede. Toate au apărut după boală, nu în timpul bolii”.