Magistrat: „Judecătorul, în robă sau cu botoşei?”. CSM decide cum se va realiza accesul în instanţe după 15 mai

Plenul CSM are pe ordinea de zi măsurile privind desfăşurarea activităţii în instanţe începând cu data de 15 mai, iar judecătorii şi procurorii vor vota o hotărâre prin care se va reglementa inclusiv accesul publicului în sălile de judecată.

Membrii CSM discută în Plen, pe de-o parte, despre nevoia de a avea un cadru normativ care să asigure protecţia magistraţilor şi a justiţiabililor în contextul pandemiei de coronavirus, iar pe de altă parte să garanteze drepturi fundamentale precul liberal acces la Justiţie. Şedinţa CSM are loc prin videoconferinţă.

Una dintre chestiuni, de ordin tehnic, este dacă hotărârea care urmează să fie data de CSM are caracter obligatoriu sau dacă are valoare de recomandare pentru conducătorii instanţelor.

O altă problemă, de ordin practice, priveşte modalitatea efectivă de a asigura accesul publicului în sălile de judecată. Chiar dacă Ministerul Justiţiei a asigurat echipamente de protecţie pentru magistraţi şi pentru personalul auxiliar din instanţe, aceste mijloace nu sunt distribuite şi justiţiabililor sau avocaţilor.

Instanţele nu au termometre digitale

Judecătoarea Gabriela Baltag a declarat că nu au fost achiziţionate termo-scannere, acele termometre digitale folosite în aeroporturi, la frontieră sau în spitale pentru măsurarea rapidă a temperaturii persoanelor, astfel încât se pune problema cum se va realiza accesul în instanţă.

„Vreau doar să vă spun – şi susţin şi v-am spus şi ieri – că nu voi fi niciodată de acord cu o prevedere care să îi afecteze pe cetăţeni. Justiţia nu este pentru noi, judecătorii. Este adevărat că CSM-ul trebuia să se găsească soluţii unitare de protecţie şi a personalului instanţelor. Şi acest lucru l-am discutat şi tot aşa, nu am căzut de acord. Că e mai bine să vină Ministerul Justiţiei, care deodată a devenit, aşa, un binefăcător. În general, până acum aveam foarte multe critici, dar deodată nu se mai realizează acest lucru. El (MJ-n.r.) a preluat şi gestionează corespunzător şi Consiliul nu mai are de ce să se implice.

Liberul acces la Justiţie, sub semnul întrebării

Judecătoarea Gabriela Baltag a spus că proiectul de hotărâre conţine prevederi care pot aduce limitări sau care nu au niciun fel de justificare sau care pot ridica serioase semne de întrebare.

„Şi m-am gândit: de vreme ce îmn instanţele noastre nu am accepat să găsim soluţii de cumpărare, de achiziţionare să spunem, de recomandare a se achiziţiona mijloace de măsurare a temperaturii mă întreb cum şi care va fi responsabilitatea persoanei menţionată la art.5 alin. 2 din cadrul detaşamentului de pază cu depistarea sau sesizarea simptomelor de infectare cu SARS-CoV-2? Îl priveşte pe cetăţean, vede dacă strănută, dacă are ochii roşii? Are pregătinea necesară? Ne-am gândit că poate ar fi trebuit să fie un protocol, o persoană responsabilă, calificată. Cum putem să împiedicăm un eventual sau un posibil abuz? Pentru că se poate întâmpla ca unii cetăţeni care nu au nimic să nu fie lăsaţi – şi vorbesc de cetăţeni, nu mai spun de avocaţi sau de consilieri juridici – (n.r. – să intre în instanţă). Cum vom gestiona această situaţie care poate duce la consecinţe foarte mari? Cum vom face acest lucru? Nu avem criterii, nu avem absolut nimic care să ne aducă garanţii corespunzătoare”, a declarat judecătoarea.

Judecătorii ar putea schimba roba pe botoşei

Nu este clar nici care va fi ţinuta obligatorie în sala de judecată, începând din data de 15 mai, spune magistratul Gabriela Baltag.

„Mai găsiesc printre prevederi la art 6 şi 7 cum vor decide conducătorii de instanţă să rămână toate persoanele în incinta instanţei echipate. Nu se face nicio distincţie. Mă întreb cum va fi judecătorul, completul de judecată, în sală: va mai fi în robă sau va fi cu botoşei şi, eventual, bluză sau în combinezon? Pentru că nu se face nicio distincţie. Care este ţinuta obligatorie în sala de judecată? Oare respectăm legea aşa cum este ea, aşa cum ştim că este? ”, se întreabă, retoric, judecătoarea.

Însuşi caracterul hotărârii este pus sub semnul întrebării. Mai exact, CSM trebuie să decidă dacă emite un act cu caracter de obligativitate sau, mai degrabă, unul cu valoare de recomandare.

„Această hotărâre am spus că are valoare de recomandare, dar totuşi ne uităm în hotărâre şi vedem că sunt (n.r. – norme obligatorii): pe întreaga perioadă, în incinta instanţei, alte persoane precum şi publicul sunt obligaţi… Prevederea este de obligativitate şi nu de recomandare. (…) Oamenii se pot trezi dimineaţă că au venit la instanţă, iar dacă nu au aceste echipamente de protecţie – care nu ştim, dacă sunt obligatorii ar trebui să le aibă ei – iar dacă nu le au nu vor avea acces în instanţă. Vă mărturisesc că eu nu sunt de acord să oblig pe nimeni, să condiţionez accesul la Justiţie, prin niciun fel de lege”, a conchis Gabriela Baltag.