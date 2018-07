Fotografia zilei: Kovesi susţinută de procurorii DNA

Fără îndoială, imaginea zilei a fost oferită de procurorii din cadrul DNA care au ţinut să fie alături de fostul procuror şef în momentul în care aceasta şi-a anunţat încheierea mandatului în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Laura Codruţa Kovesi a lăsat un mesaj dur legat de modul în care a fost revocată de la conducerea DNA. „Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege. CSM a dat aviz negativ, am dovedit în faţa Secţiei de procurori că motivele invocate de ministrul Justiţiei o parte sunt nereale, o parte neîntemeiate. Decretul de revocare emis de preşedintele României lasă un mare semn de întrebare - va exista o subordonare discreţionară a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei? O clarificare rămâne în continuare necesară”, a declarat aceasta.

În restul discursului ei, Codruţa Kovesi le-a mulţumit colegilor din Redacţie şi le-a adresat cuvinte de încurajare, atât acestora cît şi societăţii.

„Vă mulţumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism. Vă mulţumesc pentru rezistenţa şi dârzenia de care aţi dat dovadă în lupta cu infracţionalitatea. Vă mulţumesc că aţi mers înainte indiferent cât de atacaţi am fost, indiferent cât de umiliţi am fost în faţa societăţii, în faţa familiilor noastre, târâţi în noroi, fără posibilitatea de a ne apăra. Am putut doar să sesizăm CSM pentru apărarea adevărului. DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi, că nimeni nu este prea important pentru a se sustrage legii. Am demonstrat că, da corupţia poate fi înfrântă! Episodul de azi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se schimbă legile arată că vor protecţie pentru trecut, prezent şi viitor. Noi, procurorii, nu putem să ducem o luptă politică, ne interzice legea. Dar luptăm pentru independenţa procurorilor. DNA este o instituţie matură. Dragi colegi, nu abandonaţi! Continuaţi să vă faceţi treaba! Un mesaj pentru societate: corupţia poate fi învinsă, nu abandonaţi”, a încheiat Kovesi.