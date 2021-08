DNA: Consiliera lui Florin Bodog lucra la Universitatea din Oradea în timpul programului de la Ministerul Sănătăţii

Potrivit DNA, în intervalul februarie – octombrie 2017, Florian Bodog ar fi semnat în locul consilierei sale contractul de muncă şi o declaraţie pe proprie răspundere.

“În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că în perioada în care a figurat că şi-a desfăşurat activitatea în calitate de consilier personal la Cabinetul ministrului sănătăţii Bodog Florian Dorel, inculpata Marcu (fostă Baciu) Olivia Andreea a activat efectiv în cadrul Universităţii din Oradea-Facultatea de Medicină şi Farmacie, în calitate de asistent universitar, fără a se prezenta la locul de muncă din Ministerul Sănătăţii (Cabinet ministru) nici măcar o singură zi”, explică DNA.

Procurorii invocă în acest sens adrese de la unitatea de învăţământ, în care se atestă că, în intervalul noiembrie 2016-septembrie 2017, Andreea Marcu “a prestat activitate didactică remunerată cu ora, în cadrul Universităţii din

Oradea-Facultatea de Medicină şi Farmacie”. Ulterior, în septembrie 2017, în urma unui concurs, a devenit "cadru didactic titular (..),în baza contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, cu timp integral”.

DNA notează că femeia nu s-a prezentat la locul de muncă nici măcar pentru a depune o declaraţie pe proprie răspundere în care să arate unde îşi desfăşura activitatea cu normă întreagă, documentul fiind semnat de Florian Bodog.

„Aşadar, se constată că inculpatul Bodog Florian Dorel nu doar a atestat în fals prezenţa inculpatei Marcu (fostă Baciu) Olivia Andreea la locul de muncă prin întocmirea foilor colective de prezenţă, ci a avut disponibilitatea de a îndeplini personal sarcini care îi reveneau exclusiv acesteia, falsificând semnătura acesteia de pe Declaraţia pe propria răspundere, înregistrată la Cabinet ministru sub nr.(....)/30.10.2017, prin care inculpata Marcu (fostă Baciu) Olivia Andreea declară pe propria răspundere că deţine funcţia de bază la Universitatea din Oradea şi este asigurată la Casa de Asigurări de Sănătate BIHOR”, explică DNA.

Procurorii arată că la acel moment, munca la distanţă nu era reglementată şi, chiar dacă ar fi fost, Florian Bodog trebuia să emită un ordin pentru desfăşurarea activităţii de la distanţă.

Bodog: Nu am prejudiciat niciodată statul cu nimic

"Vestea trimiterii în judecată de către DNA este una aşteptată.



Voi avea ocazia cât mai curând, în faţa instanţei, să fiu declarat nevinovat, pentru că probele aduse împotriva mea nu atestă acuzaţiile făcute de procurori.



Aşa cum am mai spus, activităţile prestate public de către consiliera mea de atunci sunt accesibile oricui pentru verificare, printr-o simplă căutare pe internet. De altfel, eu am prezentat deja probe clare! Este rândul procurorilor să îşi prezinte dosarul.



Din punctul meu de vedere totul este cât se poate de limpede: nu am prejudiciat niciodată Statul cu nimic şi sunt, fără dubiu, nevinovat.



Toate astea, în vreme ce ne aflăm sub o guvernare care ascunde, într-o imunitate totală, numărul de morţi", a scris Florian Bodog pe Facebook, după trimiterea în judecată.

Fostul ministru şi fosta sa consilieră sunt acuzaţi de abuz în serviciu şi fals, respectiv de complicitate la aceste infracţiuni, dosarul urmând să fie judecat de instanţa supremă. Procurorii spun că, prin activităţile lor, ar fi prejudiciat statul cu peste 70.000 de lei, context în care Ministerul Sănătăţii s-a constituti parte civilă.