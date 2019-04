De ce avem doar trei inculpaţi pentru crimele Revoluţiei

Practic, în dosarul „Revoluţia din 1989”, care a fost finalizat şi trimis instanţei după aproape 30 de ani, au fost deferiţi justiţiei pentru infracţiuni contra umanităţii doar trei inculpaţi - fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu şi fostul şef al Aviaţiei Militare Iosif Rus. Anunţul finalizării anchetei a fost salutat de preşedintele Iohannis, care a vorbit de o restanţă majoră a Justiţiei române. „În demersul societăţii româneşti de cunoaştere şi asumare a trecutului, este fundamentală sancţionarea faptelor care au reprezentat un atac direct la adresa vieţii şi demnităţii umane în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989”, a transmis şeful statului.

Rechizitoriul întocmit de Secţia Parchetelor Militare are 12 volume şi 3280 de file. Acesta urmează să fie înaintat Curţii Supreme, împreună cu cele 3330 de volume ale dosarului cauzei. „Îmi cer scuze în numele Parchetului General pentru durata acestor cercetări”, a spus Augustin Lazăr luni.

Majoritatea probelor, administrate după 2016

Pentru întocmirea rechizitoriului Secţiei Parchetelor Militare au fost administrate, în principal, probe obţinute după 13 iunie 2016, dată la care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa supremă a confirmat redeschiderea urmăririi penale. Peste 2000 din cele 3330 de volume au fost întocmite după decizia Curţii Supreme. După această dată au fost audiaţi principalii suspecţi, dar şi cele peste 4.000 de părţi vătămate sau urmaşi ai victimelor Revoluţiei din 1989. „Procurorii militari au obţinut prin ancheta desfăşurată probe noi, administrate, în principal, după data la care s-a confirmat redeschiderea urmăririi penale, iar în urma declasificării documente esenţiale, care au contribuit la cunoaşterea împrejurărilor comiterii faptelor şi la aflarea adevărului”, se arată în comunicatul Parchetului General.

„Finalizarea acestei anchete, la fel ca şi dosarul Mineriadei, era una din promisiunile din mandatul lui Augustin Lazăr. Este un final tardiv, cu un impact mult mai redus decât ar fi avut acum 20 de ani. Faptul că această anchetă este finalizată reprezintă un mesaj pozitiv, chiar dacă el vine într-un context electoral şi la finalul mandatului procurorului general. Decizia CEDO şi presiunea externă au fost factorul determinant în finalizarea ei, la care a contribuit şi faptul că, spre deosebire de anii anteriori, procurorii nu au mai fost supuşi presiunilor politice de a opri investigaţia”, este de părere istoricul şi analistul politic Stelian Tănase.

Asociaţia 21 Decembrie a fost cea care a depus prima plângere penală pentru crimele de la Revoluţie, actualul dosar fiind întocmit pe această plângere. „Atunci când dosarul a fost închis, tot noi am fost cei care am deschis acţiunea la CEDO. Aşteptăm să vedem decizia instanţei cu privire la legalitatea rechizitoriului, însă consider că este indecent ca în acest dosar să existe doar 3 inculpaţi”, a declarat Teodor Mărieş, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie.