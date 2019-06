Cum a reuşit o britanică să-şi salveze iubitul din colţii unei ursoaice, pe un traseu turistic din România

Lara şi Andi trăiesc în Berlin şi sunt doctoranzi. Cei doi sunt pasionaţi de alpinism şi au decis să efectueze o călătorie de cinci zile în România. Aceştia au parcat maşina în faţă unei mănăstiri vechi unde au întâlnit un preot care le-a spus să nu se urce în munţi deoarece este periculos. Cei doi au ales să ignore avertismentul preotului şi s-au căţărat pe munte.

În a treia zi, în timp ce se aflau pe munte, cuplul a dat peste o ursoaică care avea doi pui. Ursoaica s-a simţit ameninţată şi l-a atacat pe bărbatul de 26 de ani, muşcându-l de piciorul drept. Prietena bărbatului, Lara, care se afla la câţiva metri în spatele lui, i-a spus acestuia să lovească animalul în ochi. Bărbatul a făcut întocmai, ursul s-a speriat şi a plecat. Numai că, în urma atacului, tânărul a fost grav rănit şi a pierdut mult sânge, informează Daily Star.

Tânără a telefonat pentru a cere ajutorul. Un elicopter a intervenit şi l-a dus de urgenţă pe tânăr la spital, iar chirurgii i-au pus tije în trei locuri, unde colţii ursului au pătruns adânc.

Lara susţine că e un adevărat noroc că prietenul său a rămas în viaţă: „Am fost de-a dreptul îngrozită când am văzut că ursul l-a atacat pe prietenul meu. Am ţipat continuu şi nu ştiam ce să fac. Mi-am amintit deodată că ursul trebuie lovit în ochi şi i-am strigat prietenului meu să facă acest lucru. El a lovit ursoaica în ochi, animalul s-a îndepărtat şi l-a lăsat”.





„Am fost într-o stare de şoc, drept urmare nu-mi amintesc cu exactitate durerea pe care am simţit-o. Ştiu doar că ursoaica a apărut brusc la un metru distanţă de mine. A năvălit asupra mea foarte rapid în aşa fel încât n-am avut timp să mă gândesc ce ar fi de făcut. Şi-a înfipt colţii în piciorul meu drept şi m-a tâvălit efectiv. Am început să plâng şi să cer ajutorul, dar nu era nimeni care să poată facă ceva. Ursul m-a abandonat după ce prietena mea, Lara, mi-a zis să lovesc animalul peste ochi. Presupun că am avut noroc că am supravieţuit, dar cred că aş fi fost şi mai norocos dacă nu m-ar fi atacat”, a declarat tânărul atacat de urs.

După ce a fost rănit, Andi a fost transportat de urgenţă cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureş şi apoi a transferat într-un spital din München.

