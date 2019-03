Cum poate pune afacerea modernizării avioanelor IAR 99 lacătul pe porţile uzinei Avioane Craiova

Cel puţin asta susţine un expert militar consultat de „Adevărul” după ce a ieşit la iveală că Avioane Craiova a selectat pentru programul de modernizare IAR 99 o firmă ce apare în CV-ul directorului general, Dragoş Sandu, iar Ministerul Economiei a solicitat de urgenţă clarificări în această afacere. Expertul militar Aurel Cazacu susţine că acest proiect de modernizare a avioanelor de antrenament din dotarea Forţelor Aeriene cu avionică de tip F-16 Fighting Falcon este prost manageriat de responsabilii craioveni. „Este cel puţin ciudat ca o selecţie la care au participat firme ca Lockheed Martin, Elbit Systems sau Leonardo, care este fosta Alenia Aeronautica, să fie câştigată de o companie mai puţin cunoscută ca CMC Electronics Aurora LLC. Asta pentru că Lockheed Martin este chiar constructorul F-16 Fighting Falcon, iar Elbit este compania care a mai modernizat avionul IAR 99 cu ceva timp în urmă şi îl cunoaşte foarte bine. În plus Elbit furnizează avionica pentru avioanele F-16 ale Israelului, dar şi o serie de echipamente care sunt montate şi pe aeronavele U.S. Air Force. În plus, având o vastă experienţă în industria aeronautică, nici compania italiană Leonardo nu era de neglijat. Din acest motiv decizia controversată de a alege CMC Electronics a adus contestarea în instanţă a procedurii, iar acest lucru poate fi letal pentru Avioane Craiova, care acum riscă să moară”, avertizează expertul.





Aurel Cazacu consideră că sunt necesare măsuri imediate venite de la nivel înalt. “Pe lângă verificările cerute de Ministerul Economiei cred că sunt necesare demersuri urgente chiar şi de la nivelul CSAT pentru că prin întârzierea acestui program se tergiversează procesul de formare al piloţilor de F-16 Fighting Falcon şi acest fapt pune în pericol chiar şi siguranţa naţională”, precizează Aurel Cazacu.

Reamintim că în dotarea actuală a Ministerului Apărării Naţionale se află 10 aeronave şcoală IAR-99 Standard (în configuraţia de bază, clasică de la nivelul anului 1989) şi 11 aeronave IAR-99 Şoim (modernizate cu sistem de avionică la nivelul anului 1996, concepute pentru formarea piloţilor de MiG-21 LanceR). Întrebuinţarea principală este aceea de avion de antrenament, dar este capabil să asigure şi misiuni de atac la sol sau de recunoaştere.





În final vom avea 53 de tip F-16 Fighting Falcon





După moderizare, IAR 99 va fi avionul de antrenament al piloţilor români de F-16. Forţele Aeriene Române au în dotare, în prezent, 12 avioane de vânătoare F-16 cumpărate din Portugalia la mâna a doua, dar aduse la standardul de astăzi. În prezent se mai fac demersuri pentru achiziţionarea a încă 41 de astfel de aparate, procesul fiind destul de avansat pentru cinci dintre ele.





