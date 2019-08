Cum încearcă MAI să subordoneze politic Poliţia

Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, ofiţerii de poliţie investiţi în prezent în funcţii de conducere îşi vor începe automat un mandat de patru ani. „Un proiect de OUG făcut pe genunchi care vrea să subordoneze Poliţia Română politicului. Toate celelalte structuri din MAI sunt militarizate, deci subordonate, numai în Poliţie mai existau voci care îndrăzneau să-i contrazică pe mai-marii de la minister. În proiectul ăsta totul este neclar. Nu reiese de nicăieri ce se întâmplă cu şefii din Poliţie la finalul mandatului. Probabil sunt puşi la dispoziţie şi cineva din Ministerul de Interne ia o decizie cu privire la el. Cel mai probabil nu va conta dacă acel ofiţer are rezultate foarte bune sau foarte proaste, ci cum a răspuns la ordinul politicului”, atrag atenţia sindicaliştii din Poliţie.

Însă, Iulian Surugiu, preşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, este de părere că, şefii care stau mulţi ani pe un post îşi fac „prieteni neleigitimi”. Surugiu susţine că proiectul a fost iniţiat de sindicatul pe care-l conduce şi că are susţinerea totală a ministrului de Interne, Mihai Fifor. „Sunt convins că prin acestă modificare vom înceta să mai avem şefi de inspectorate care stau câte 20-30 de ani în funcţie. Oamenii aştia, care sunt pe aceste funcţii de conducere de zeci de ani, interacţionează cu personaje din sfera politicului, din sfera infracţionalităţii, iar scopul acestor prevederi este să elimine posibilitatea unor «prietenii» nelegitime. Până la urmă, aşa cum am văzut şi în cazul tragediei de la Caracal, de sus pleacă toate aceste nenorociri. Cred că două mandate de patru ani sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor oricărei funcţii. Aşa cum explică şi psihologii, după şapte ani într-o funcţie, omul ajunge să se confunde cu ea. Apoi perioada de delegare trebuie limitată la 3 luni, pentru că am avut cazuri în care şefi de poliţie cu pile politice au ajuns să stea în funcţie şi şapte ani. Alte prevederi vizează poliţiştii de proximitate, care trebuie să fie mult mai aproape de cetăţeni, şi nu atât la ordinele procurorilor, şi defiinţarea Secţiilor de Poliţie Rurală, care s-au dovedit total ineficiente”, a declarat acesta.





Celelalte sindicate din Poliţie atrag însă atenţia că aceste modificări necesită o serie de clarificări, în sensul stabilirii căror funcţii de conducere li se vor aplica limitările de mandate şi la câte mandate de şefi vor avea dreptul poliţiştii. „Proiectul prevede un mandat limitat şi posibilitatea de schimbare a celor care nu-şi fac treaba. Rămân însă o serie de neclarităţi. Ce se întâmplă cu cel care-şi face treaba la terminarea mandatului? Se întoarce de unde a plecat? Cui se aplică? Pentru că nu se justifică această limitare peste tot, celor de la financiar sau juridic de exemplu. La fel nu cred că se justifică pentru un şef de birou, poate cel mult un inspector-şef şi adjuncţii săi. Aş propune ca doar inspectorii-şefi să fie pe mandat şi să poată să-şi aleagă echipa managerială şi să răspundă la pachet. Să nu mai avem situaţii în care se sapă între ei”, subliniază Vasile Lincu, preşedintele sindicatului Prolex.





