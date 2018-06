Cu toate că modul de intervenţie a fost criticat, Jandarmeria se laudă că a primit flori de la protestatari. Internauţii au reacţionat imediat

“De fiecare dată, ieşim în stradă alături de voi, pentru a ne asigura că toată lumea este în siguranţă. E ce contează cel mai mult pentru noi! E datoria noastră să vă asigurăm protecţia şi să vă garantăm libera exprimare, aşa cum ne spune şi Constituţia României.





Ca şi în 2017, şi anul ăsta efortul nostru a fost înţeles şi apreciat cu flori, cel puţin de către o parte dintre voi şi vă mulţumim din suflet pentru asta.





Ne amintim cu plăcere de “Jandarmeria, jos pălăria” şi de sentimentele minunate care ne-au încercat anul trecut! Copiii noştri ne povesteau că la şcoală se mândreau că sunt copii de jandarm şi ne-am dori mult să poată face asta şi acum şi de fiecare dată. Acum, ca şi atunci, am rămas aceeaşi, care peste an muncim alături de voi în momentele grele, fie că e vorba de zăpezi, inundaţii sau alte probleme.

La fel ca în 2017, vă reamintim că desfăşurarea unor măsuri de ordine publică presupune indubitabil respectarea unor reguli fără de care unii dintre voi aţi trăi un sentiment de insecuritate. Cei mai mulţi aţi înţeles atunci şi înţelegeţi şi acum că în momentul în care aceste reguli legale nu sunt respectate, trebuie să intervenim şi să restabilim echilibrul şi vă mulţumim pentru asta.





Indiferent că eşti jurnalist, medic, muncitor sau student, împreună, prin colaborare, trebuie să protejăm valorile sociale superioare şi putem face asta doar prin dialog, consens şi prin respectarea normelor legale.





Vă mulţumim pentru înţelegere, mai ales celor care din când în când, vă puneţi în rolul nostru şi înţelegeţi că nu e uşor să ne facem datoria, dar că facem tot ce putem pentru voi şi pentru respectarea normelor legale”, postează Jandarmeria.





„Aveaţi de gând să ne apăraţi cu acele tunuri cu apă aduse lângă Piaţa Victoriei??”







Reacţiile la această postare au venit imediat, arată mediafax.ro. Concret, internauţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de comportamentul violent pe care jandarmii l-ar fi manifestat de la protestul din 20 iunie:





„Va doresc sa aveti puterea sa va uitati in ochii copiilor voştri si sa le spuneti "Uite, pentru aceşti "domni" am cotonogit eu oamenii la protest". Pentru ca, deşi va aflati in slujba poporului, caftiţi la noi ca la hoţii de cai”;





„Aveaţi de gând să ne apăraţi cu acele tunuri cu apă aduse lângă Piaţa Victoriei?? De cine voiaţi să ne apăraţi??”





„Chiar toţi oamenii ăia nu au respectat valorile sociale superioare, cu ce au încălcat ei siguranţa celor din jur? Din păcate nu prea am văzut ”dialog”din partea dvs.”





„Anul trecut am salutat interventia Jandarmeriei impotriva ultrasilor care venisera sa disturbe protestul pasnic. Lumea s-a delimitat de ei imediat si Jandarmeria si-a facut treaba. Eu vreau sa cred in onestitatea Jandarmeriei ca institutie. Tocmai de aceea astept excluderea din randurile Jandarmeriei si eventual o ancheta penala impotriva colegului dv care a dat cu spray iritant in niste oameni pasnici care erau pe jos. La fel si cu cei care au bruscat si au ridicat oameni abuziv, fara motiv, din piata.”





Costin Georgescu: Scenariu identic cu cel din ‘90







Fostul şef al Serviciului Român de Informaţii, Costin Georgescu, a declarat pentru “Adevărul” că de vină pentru poziţia dură afişată faţă de manifestanţi sunt câţiva lideri ai coaliţiei aflate la guvernare. “Jandarmii au executat un ordin. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi cel al Senatului precum şi alţi lideri PSD au cerut sporirea şi înasprirea măsurilor jandarmeriei împotriva demonstranţilor şi au acţionat prin ministrul de Interne Carmen Dan”, spune Costin Georgescu.





Fostul director al SRI susţine că toată acţiunea a fost premeditată. “S-au apropiat de mulţime hotărâţi să intervină cu duritate. Au folosit spray-uri lacrimogene. Acestea nu funcţionează dacă nu sunt bine agitate înainte. Ei asta au făcut înainte de a <<intra>> în mulţime pentru că aşa au avut ordin. Nimeni nu acţionează aşa fără ordin”, mai spune expertul.





Costin Georgescu mai susţine că pare un scenariu identic cu cel pus în scenă în perioadă 13-15 iunie 1990. “Puterea de acum reacţionează identic cu cea de atunci”, spune expertul care îi şi avertizează pe politicienii că aceste atitudini nu rămân nepedepsite. “Trebuie să se gândească cei care au dat aceste ordine că gestul lor va fi judecat mai devreme sau mai târziu. Acelaşi lucru trebuie să aibă în vedere şi ministrul de Interne, dar şi şeful Jandarmeriei.





În plus, expertul susţine că exacerbarea tacticilor Jandarmeriei nu are efectul dorit de cei care au dat ordin. Ba din contră. “Majoritatea manifestanţilor vor fi înverşunaţi de aceste manevre ale scutierilor. La fel cum s-a întâmplat în 1990 când oamenii nu au plecat acasă”, a conchis Costin Georgescu.