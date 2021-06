Ce arsenal aduce NATO în Marea Neagră în timpul întâlnirii dintre Joe Biden şi Vladimir Putin VIDEO

USS Laboon (DDG-58) FOTO U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet/ Petty Officer 3rd Class Jeffrey Richardson

USS Laboon (DDG-58) este un distrugător din clasa Arleigh Burke şi are o putere de foc apreciabilă. Concret, nava care este deservită de 33 de ofiţeri şi peste 210 marinari, dispune de două platforme, care pot lansa inclusiv devastatoarele rachete de croazieră Tomahawk, care au o bătaie de până la 2.500 de kilometri. Platformele mai pot lansa şi vectorii antiaerieni RIM-156 SM-2 şi antisubmarin RUM-139 VL-ASROC. USS Laboon mai dispune de lansatoare de rachete anti-navă Harpoon, 2 tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1B, 2 tuburi de lansare a torpilelor, dar şi de un tun naval principal de 127 de milimetri şi de alte sisteme clasice de armament. Nava este dotată cu cinci sisteme radar, din care unul de control al focului, şi trei sonare. Distrugătorul mai are la bord două elicoptere SH-60 Sea Hawk, este propulsată de patru turbine care totalizează 100.000 de cai-putere şi poate naviga cu viteza maximă de 56 de kilometri pe oră.

HMS Defender

HMS Defender este un modern distrugător Type 45 care a intrat în dotarea Royal Navy în anul 2013. Are un echipaj format din 191 de ofiţeri şi marinari şi are în dotare platforme pentru lansarea a trei tipuri de rachete antiaeriene.

FOTO Royal Navy/Facebook

HMS Defender mai dispune de lansatoare de rachete anti-navă Harpoon, de 2 tunuri rapide robotizate Phalanx CIWS Block 1, de un tun principal naval BAE 4.5 inch Mk 8, dar şi de alte sisteme clasine de armament. Are în dotare mai multe radare şi sisteme electronice de luptă şi are un sistem de comanda integrat furnizat de Raytheon. La bord are două elicoptere Lynx Wildcat care pot lansa patru rachete anti-navă sau două torpile anti-submarin.

Micul arsenal oladez

În fine, HNLMS Evertsen (F805) este o fregată din clasa „De Zeven Provinciën” care a intrat în dotarea Royal Netherlands Navy în anul 2005. Este deservită de 201 ofiţeri şi marinari, iar navigaţia se realizează cu ajutorul unor senzori şi radare Thales.

Are o celulă pentru lansare rachetelor anti-navă şi anti-submarin şi dispune de peste 60 de vectori antiaerieni. HNLMS Evertsen mai dispune şi de un tun principat naval Oto Melara 127 mm, de două lansatoare de torpile, dar şi de alte sisteme clasice de armament şi este deservită de un elicopter NH-90.

USS Laboon lansând rachete Tomahawk către Siria